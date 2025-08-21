Slušaj vest

Beograd odbrojava poslednje dane do najuzbudljivijeg muzičkog vikenda ovog leta

Od 28. do 30. avgusta, na Ušću biće održan Belgrade Beer Fest, najveći rok spektakl u region koji iz godine u godinu podiže standarde u enetertainemnt industriji.

Na najvećoj festivalskoj bini u Evropi, na kojoj su pre samo dva meseca svirali Guns N’ Roses, ove godine publiku eksplozija rok nastupa najvećih imena sa regioanlne scene. Buč Kesidi, Joker Out, Riblja Čorba, Brkovi, Atomsko sklonište, Nipplepeople, Valentino i mnogi drugi koji će obeležiti tri nezaboravne noći.

Ali to nije sve – Belgrade Beer Fest 2025 donosi revoluciju u festivalskom iskustvu. Uz svaku ulaznicu, posetioci dobijaju besplatno i neograničeno pivo tokom celog festivala.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest mogu se kupiti putem aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), u Tržnom centru Rajićeva (I sprat) i u Sava centru, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.