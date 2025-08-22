Kako se ovo odražava na psihu pojedinca, s obzirom na to da znamo da su ljudi poput Njutna i Tesle umrli uskraćeni za iskustvo vođenja ljubavi, diskutovalo se u današnjoj emisiji "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević .

- Ne samo da imam utisak da je manje tih odnosa, već i znam, to vidim po pacijentima. Deluje kao da je seksualnost neprijatelj napretka civilizacije. Tehnologija odvaja čoveka od čoveka, kontakti se vrše tim putem, a tu ne postoji govor tela, već se cela komunikacija svodi na sliku i tekst. Dakle, mi ne koristimo niti jedno čulo, osim tog gledanja u ekran. To je paradoks, danas zbog tehnologije ima mnogo više kontakta nego ikada, ali sve manje životnih ostvarenja u tom pogledu. Zaljubljenost kod nas postaje čudo, a ljubavi gotovo i da nema. Budućnost kako ide, a ne može da se promeni, govori da će nas biti sve manje i manje. Imaćemo sve više komunikacije putem interneta, sve više veštačkih oplodnji i to će biti poraz za našu genetiku.

Eva Ras je pričala o fenomenu što danas svako u telefonu ima i fletruje sa nagim fotografijama ili makar u kupaćem, a stvarnog intimnog odnosa ima sve manje:

- Ne znam, nisam doktor, ja sam obična baba, ali mislim da doktori to mračno gledaju. Dokaz za to je da nikada na Zemlji nije bilo devet milijardi živih duša. Neko ih je morao napraviti, znači da sve funkcioniše. Upravo jer nisam doktor, ja srećem zdravlje ljude, dok oni sreću bolesne, a ja šta god da radim 100 ljudi je oko mene, a uglavnom je 30 posto mladih, a nekada i obratno. Svi su veoma aktivni što se tiče ove teme. Kada sam bila mlada, svi su se šokirali, ja sam jako lako odlazila u seksualne avanture i moja mati, ja to nisam krila, je bila očajna da ima takvu ćerku, po njoj sam bila šljam. Kada sam se zaljubila u Rasa to je prestalo i tu su doktori upravu. Tada opada taj libido, mogla sam da živim sa njim i bez seksa, meni je sve sa njim bio seks.

Dr Milošević o statistici koja će vas zaprepastiti: Zašto je sve više mladih bez seksualnog iskustva? Izvor: Kurir televizija

Ljiljana Stanišić , novinarka Kurira je o ovoj temi iznela mišljenje:

- U svim sferama postoji manipulacija, svakakve stvari se dobijaju preko kreveta u svakoj pori našeg društva, to se dešava i danas. O tome se manje govori, ali to je prisutno svuda, apsolutno svuda. Dok je sveta i veka, to će tako funkcionisati.

Aleksandar Ašković , Jutjub stručnjak je kod Jovane Grgurević pričao o ovoj temi ali u sferi interneta i raznih sajtova poput "Onlyfans" :

- To je mreža koja je nastala sa idejom da zvezde prave sadržaj za fanove i to monetizuju. Ideja je prvobitno bila da recimo pozante ličnosti snime čestitku za rođendan i zarade određenu sumu. Međutim, gomila pametnih žena je skapiralo da umesto obične čestitke ili takvog neutralnog sadržaja, mogu da pošalju drugi vid videa, i to je ljudima bio bum. Ljudi su odustali od klasičnog tipa tih videa, to je postalo fuj, previše plastično, a žudeli su za ovakvih tipom čak i emocija, da neka žena izgovara njihovo ime dok se recimo samozadovoljava.