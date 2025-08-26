„Album ‘Srce uvek pamti’ je za mene mnogo više od zbirke pesama — to je zapis jednog važnog perioda mog života. Svaka numera nosi lični pečat, ali i emocije koje mislim da svako može da prepozna u sebi. Pisao sam o svakodnevnim malim pobedama, o ljubavi i nadi — o stvarima koje ostaju u srcu zauvek. Posebno mi je drago što sam neke pesme aranžirao zajedno sa članovima mog benda, u studijskim sesijama koje su bile i stvaralački i ljudski dragocene. Ta energija zajedništva se čuje i oseća. Takođe, velika mi je čast što je album masterovao Sean Magee u čuvenom Abbey Road studiju. Na koncertu 18. septembra u BitefArtCafe-u neću samo promovisati nove pesme — podeliću sa publikom priču, emociju i muziku i sa mog prvog albuma u koji je uloženo mnogo ljubavi i iskrenosti. Biće to veče za pamćenje, kada će svako, nadam se, pronaći deo sebe.“ poručio je Marko Nikolić.