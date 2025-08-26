Slušaj vest

Još samo dva dana do najvećeg muzičkog spektakla u regionu

Na krilima besmrtnih balada i moćnih rifova, legendarni bend Osvajači dolazi na glavnu binu Belgrade Beer Fest-a 28. avgusta. Publika na Ušću ponovo će pevati himne generacija – „Marija“, „Vino crveno“, „Maska“, „Možda nebo zna“ I naravno, kultnu „S kim čekaš dan“, pesmu koja se pretvorila u večni simbol rokerske emocije. Njihova muzika spoj je strasti, melodije i sirove snage, zbog čega se i danas, više od tri decenije nakon osnivanja, Osvajači smatraju jednim od stubova domaćeg hard roka.

Ovogodišnji Belgrade Beer Fest donosi najveći rok spektakl u regionu – uz najimpozantniju binu u Evropi i potpuno novi festivalski koncept. A da atmosfera bude još eksplozivnija, organizatori su pripremili iznenađenje za sve posetioce: uz kupljenu ulaznicu – besplatno pivo!

Prvi festivalski dan, četvrtak, osim Osvajača, upotpuniće nastupi bendova E-play, Recover i Orthodox Celts, pa će publika moći da uživa u bogatom muzičkom miksu – od alternativnih rifova i britkog zvuka preko irskih melodija, sve do klasične rokerske grmljavine.

Tokom tri dana festivala očekuje nas rok eksplozija najvećih regionalnih imena: Divlje jagode, Brkovi, Atomsko sklonište, Džoker Out, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest mogu se kupiti putem aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB) i u Sava centru, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije