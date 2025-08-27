Belgrade Beer Fest ovog avgusta donosi potpuno novu dimenziju zabave kroz Electro Stage, jedinstvenu binu koja će Ušće pretvoriti u prestonicu svetskog elektronskog zvuka.

Publiku očekuju nastupi renomiranih izvođača koji nose pečat svetske klupske scene. Posebno se izdvajaju Divolly & Markward, dvojac poznat po besprekornim afro setovima koji pune plesne podijume širom Evrope. Sa preko 50 miliona Spotify streamova i novim hitom iza koga stoje podrške velikana kao što su Diplo, Claptone i Gordo, ovaj tandem garantuje noći pune adrenalina, energije i zajedničkog plesa pod otvorenim nebom.

Na Electro Stage stižu i Dimitri J & Un Padre, vrhunski srpski DJ/producenti i osnivači muzičkih brendova Time:Less i Footworks Show. Njihovi energični tech-house i house setovi osvojili su vodeće festivale, a bine su delili sa imenima poput Dennis Cruza, Mathamea, Hosha i Martinez Brothers.

Svojim prepoznatljivim zvukom publiku će osvojiti i Anya, dinamična snaga na polju elektronske muzike. Njeni setovi, koji spajaju house, techno i progressive elemente, donose energiju i harizmu kojoj retko ko može da odoli. Za samo nekoliko godina, Anya je postala prava miljenica klabera – svaki njen nastup je iskustvo koje se pamti.

Electro Stage donosi i produkciju kakva se retko viđa – laseri, svetlosni efekti i vizuelni performansi pretvoriće Ušće u spektakl boja i zvuka. Belgrade Beer Fest je već godinama sinonim za vrhunski muzički provod, ali ovog leta ide korak dalje – Electro Stage briše granice između festivala i najvećih svetskih party destinacija.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest mogu se kupiti putem aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB) i u Sava centru, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.