Slušaj vest

Jedna od najvećih zvezda pop muzike 2000-tih godina, a i dan danas, Vlado Georgiev će biti specijalni gost i zatvoriti ovogodišnji Dragi Bravo Festival 13. septembra na Kalemegdanu – Donji gradna radost mnogobrojnih fanova. Organizatori se nadaju da će festivalski prostor biti dovoljno veliki da primi brojne fanove, a ulaznice po promotivnoj ceni za sve tri večeri festivala mogu se kupiti do 1. septembra na prodajnim mestima i preko online platforme tickets.rs.

Foto: Benny Gasi

Dragi Bravo Festival je jedini festival u Srbiji koji publiku vraća u 2000-te godine, a upravo su tada i nastali najveći i neprolazni hitovi Vlade Georgieva, koga obožavaju sve generacije. On je jedan od retkih umetnika koji je uspeo da rasproda sedam koncerata u Sava Centru, a 13. septembra će na Kalemegdanu u „zemlji čuda“ dočarati magiju trenutka koji će svi dugo pamtiti. Publiku očekuje veče puno emocija, autentične atmosfere i bezvremenskih hitova poput „Žena bez imena“, „Anđele“, „Reci mi da znam“, „Iskreno“, „Hej ti“, „Ti i ja, “Zbogom ljubavi”, “Tropski bar”, “Jedina” i mnogih drugih pesama koje su ostavile neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Njegov rad odlikuje besprekorna produkcija, autentičan tekstualni izraz i povezanost sa publikom koja ne jenjava ni nakon više od 20 godina karijere.

Foto: Benny Gasi

Poslednje večeri festivala nastupiće i Marina Visković, a tokom prve dve večeri na festivalskoj bini će se smenjivati brojne muzičke zvezde među kojima će biti Stoja, Dara Bubamara, Vesna i Đole Đogani, Dado Polumenta, Mia Borisavljević, Bojan Bjelić i drugi. Svake večeri festival će trajati od 21 do 3 sata ujutru, a festivalski prostor će moći da primi ograničeni broj posetilaca.

Foto: Benny Gasi

Pridružite se emotivnom i moćnom zatvaranju Dragi Bravo Festivala, jer veče uz Vlada Georgieva će biti savršen kraj ovogodišnje muzičke avanture koja će trajati od 11. do 13. septembra na Kalemegdanu.