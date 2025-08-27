Slušaj vest

Osećaš li kako Beograd ovih dana kuca u ritmu ljubavi? Letnje večeri više nisu iste otkako postoji Ljubav Festival. Jer, 23. avgusta Luka Beograd postala je epicentar muzike, energije i jedinstvene atmosfere. To nije bila obična žurka, već prostor gde ritam, prijatelji i emocije stvaraju savršenu sinergiju, gde svaki ton i svaki bas pokreću publiku i spajaju je u iskustvo koje se pamti zauvek.

Muzika koja pomera granice

Na sceni su nas čekali Buč Kesidi, Natalee, Oxajo, Vizelj i Zhiva – izvođači čiji nastupi nisu samo koncerti, već svojevrsne muzičke avanture. Svaka pesma, svaki beat vodio je publiku kroz različite emocije – od uzbuđenja i ekstaze do onih trenutaka kada ritam u telu postaje istovremeno i ritam srca. Kada je krenuo prvi takt, morao si da osetiš da Ljubav Festival nije samo događaj, već fenomen koji spaja ljude, stvara zajedništvo i otvara prostor za čistu, letnju euforiju.

Foto: Promo

Više od muzike – prostor za povezivanje i inovaciju

Ljubav Festival je definitivno iskustvo koje nadilazi klasičnu žurku. IQOS zone ponovo donose prostor za istraživanje i povezivanje – mesto gde stil, tehnologija i kreativnost idu ruku pod ruku. Ovoga puta, kolekcija IQOS x MATES, nastala u saradnji sa kreativnim duom MATES, bila je deo vizuelnog identiteta večeri. Limitirani komadi, poznati publici sa ranijih događaja, ponovo su dostupni, a posetioci su imali priliku da osvoje ekskluzivne artikle.

Foto: Promo

Ali, Ljubav Festival nije samo zona za inovacije – tu su i druga dva kreativna prostora koje omogućavaju da svaki posetilac pronađe nešto svoje. Od chill-out kutaka do prostora za interakciju i igre, sve je bilo dizajnirano da publiku uroni u jedinstveno iskustvo.

Letnja energija koja je trajala do zore

Festival Ljubav bio je više od koncerta – bio je osećaj. Stotine ruku u vazduhu, osmesi koji nisu silazili sa lica i ritam koji je nosio masu do ranog jutra pretvorili su Luku Beograd u srce letnje euforije. Bez obzira na to da li si plesao u prvom redu, pevao u glas ili samo posmatrao svetlosne igre sa prijateljima, svaki trenutak bio je uspomena koja ostaje zauvek.

Uvodni događaj na Beom dvoru bio je tek nagoveštaj, a u avgustu je Luka Beograd postala epicentar energije i emocija. Festival Ljubav dokazao je da muzika ima moć da ujedini ljude, da ih podigne iznad svakodnevice i da stvori zajedničko iskustvo koje pulsira svim čulima. To veče, Beograd je disao u ritmu ljubavi.

Zašto nisi smeo da propustiš

Ako si želeo da leto pamtiš po energiji, ritmu i emocijama, Festival Ljubav 23. avgusta u Luci Beograd bio je događaj koji nisi smeo da propustiš. To je bilo mesto gde su se stvarale priče, veze i uspomene – gde je svaka nota i svaki beat podsećao da su ljubav i radost ono što čini leto nezaboravnim.

Publika je doživela energiju, ritam i ljubav koji traju. Festival Ljubav je ostavio trag – i oni koji su bili tamo ne pričaju samo o tome, već pamte svaki trenutak koji su živeli.

Festival Ljubav – jer letnji ritam Beograda nikada nije bio tako strastven!