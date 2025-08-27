Belgrade Beer Fest otvara svoja vrata od 28. do 30. avgusta u Ušće parku, uz najveću festivalsku binu u Evropi i najeksplozivniji program do sada

Na glavnoj sceni nastupiće neka od najvećih imena regionalne i domaće muzičke scene: Buč Kesidi, Joker Out, Riblja Čorba, Osvajači, Divlje jagode, Brkovi, Nipplepeople, Atomsko sklonište i mnogi drugi izvođači. Poseban pečat festivalu daće i Electro Stage, koji donosi najbolji elektro vibe u gradu, sa nastupima Divolly & Markwarda, Anyuske, Dimitrija J B2B UN PADRE i još brojnih DJ imena.

Ono što ovogodišnje izdanje Belgrade Beer Fest-a čini jedinstvenim jeste i potpuno novi koncept – besplatno pivo za sve posetioce uz kupljenu ulaznicu.

VAŽNE INFORMACIJE ZA POSETIOCE

Festivalske kapije otvaraju se svakog dana od 18.30h, a program traje do 01.00h iza ponoći. Za brži ulazak, svim korisnicima eFinity aplikacije biće omogućena Fast Lane opcija.

Organizatori preporučuju dolazak javnim prevozom ili peške, budući da će tokom festivala važiti izmene u saobraćaju:

• Od 28. do 30. avgusta, svakog dana od 15h, obustavlja se saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle (od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice Trešnjinog cveta, u oba smera) i u Ulici Ušće (od Bulevara Nikole Tesle do splava „Asteriks“).

Od 10.00h do 03.00h iza ponoći, biće izmenjen režim rada javnog prevoza.

Izmene u trasama vozila javnog prevoza:

• Linije 15, 84, 704, 706 i 707 saobraćaće trasom: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

• Linija 9A će u oba smera voziti preko Brankove, kružnog toka kod Ušća, Bulevara Mihajla Pupina i Milentija Popovića, a zatim nastavljati redovnom trasom.



Pre ulaska na festival, posetioci prolaze kroz precheck zone kod raskrsnice Ušća i Bulevara Nikole Tesle.



Ulaznice za Belgrade Beer Fest mogu se kupiti putem aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB) i u Sava centru, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.