Za manje od mesec dana Weekend.18 donosi bogat program raspoređen na čak šest festivala sa još više velikih imena regionalne i svetske scene, inspirativnih predavanja i žurki za pamćenje. Uz već najavljena imena poput Lare Boro, Georgea Yeoa, Mariane van Zeller i drugih, postavi ovogodišnjeg Weekenda.18 pridružiće se i svetski poznati novinar Michael Wolff.



Američki novinar i autor, u medijima poznat i kao biograf trenutnog američkog predsednika, Michael Wolff učestvovaće će na Weekendu.18 koji će se ove godine održati od 18. do 21. septembra. Najpoznatiji je po nizu bestselera o Donaldu Trumpu.

Michaela Wolff Foto: Promo

Najpoznatija dela Michaela Wolffa

Michael Wolff stekao je međunarodnu slavu svojim knjigama koje istražuju unutrašnje procese Bele kuće i političke strategije Donalda Trumpa. Posebno se istakao delom Fire and Fury: Inside the Trump White House iz 2018., koje je otkrilo haotične odnose među Trumpovim saradnicima, kontroverzne izjave o Trumpovoj porodici i izazvalo pretnje tužbama od strane predsednika i njegovog advokata, a čalk i pre službene objave postalo je globalni bestseller. U nastavku, Siege: Trump Under Fire detaljno istražuje pravne izazove i optužbe protiv Trumpa, uključujući navodne nacrte optužnica koje je nadzirao Specijalni tužilac Robert Mueller, dok Landslide: The Final Days of the Trump Presidency analizira završne dane Trumpove administracije.

Foto: Promo

Njegova najnovija knjiga, All or Nothing: How Trump Recaptured America, opisuje Trumpovu kampanju za predsedničke izbore 2024., ključne strategije, saradnike i medijske taktike koje su dovele do pokušaja njegovog povratka u Belu kuću, uključujući više suđenja, dva pokušaja atentata i iznenadnu promenu protivkandidata. Knjiga daje uvid u Trumpovu agresivnu strategiju, njegov odnos s ključnim saradnicima poput Ivanke Trump i Jareda Kushnera, kao i njegovu interakciju s medijskim mogulom Rupertom Murdochom. Wolff takođe razmatra Trumpovu sposobnost da mobilizuje podršku uprkos pravnim i političkim izazovima s kojima se suočavao.

Mastercard ima poseban paket

Za sve one koji žele potpuno Weekend iskustvo, Mastercard osigurava poseban paket na platformi priceless.com, koji uključuje tri noćenja u hotelu Lone, uz doručak, kao i neograničen pristup svim sesijama, panelima i večernjim događanjima Weekenda.18. Ovo iskustvo dostupno je isključivo korisnicima Mastercard kartica, a broj paketa je ograničen.

Foto: Promo

Osigurajte svoje mesto uz niže cene

Dve nedelje pre punoletnog izdanja festivala, 3. septembra, rastu cene kotizacija. Ako niste već osigurali svoje mesto na Weekendu.18, to možete uraditi na službenoj stranici.

