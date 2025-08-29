ZVEZDE NARODNE I POP MUZIKE NA DRAGI BRAVO FESTIVALU OD 11. DO 13. SEPTEMBRA NA KALEMEGDANU
Dragi Bravo Festival tri godine zaredom okuplja zvezde koje su svojom muzikom obeležile 2000-te godine, pa će tako i u okviru četvrtog izdanja festivala nastupiti izvođači koji su ostavili veliki trag na muzičkoj sceni Srbije i regiona.
Dragi Bravo Festival će biti održan od 11. do 13. septembra na Kalemegdanu – Donji Grad, a tema festivala je kultna bajka „Alisa u Zemlji čuda“.
Tim povodom je održana konferencija za medije, na kojoj je prisustvovala većina najavljenih izvođača, pa su se brojnim predstavnicima medija obratili: Dara Bubamara, Marina Visković, Vesna i Đole Đogani, Mia Borisavljević, Bojan Bjelić i Indy.
U sjajnom raspoloženju učesnici konferencije su se sa nostalgijom prisetili svojih ostvarenja iz 2000-tih godina, tako da svako od izvođača za Dragi Bravo Festival priprema poseban program koji će biti prilagođen temi festivala.
Organizatori su ekskluzivno najavili još dva izvođača koji će nastupiti poslednje večeri festivala. Nigor će se priključiti Vladi Georgievu, a posle mnogo godina na veliku scenu će izaći i Romana.
Tokom tri večeri festivala publika će uživati u deset nastupa, a organizatori su najavili da će biti još nekih muzičkih iznenađenja. Na velikom otvaranju festivala u četvrtak 11. septembra će nastupiti Stoja, Vesna i Đole Đogani i Bojan Bjelić kome će se priključiti Indy.
Druge večeri scenom će vladati Dara Bubamara, Mia Borisavljević i Dado Polumenta, a spektakularno zatvaranje 13. septembra će prirediti Marina Visković, Romana i kao specijalni gosti Vlado Georgiev i Nigor.
Restoran Hyde Park je tokom konferencije bio pretvoren u Zemlju čuda, te su se sa izvođačima i novinarima družili i Alisa, Beli Zec i Karta, a na Kalemegdanu će se svi osećati kao da su zaista deo bajke. Osim brojnih maskota i dekoracija inspirisanih kultnom bajkom, festivalskim prostorom će dominirati velika bina sa superiornom produkcijom i raznovrsnim efektima, što će publici upotpuniti uživanje u muzici.
Svake večeri festival će trajati od 21 do 3 sata ujutru, a festivalski prostor će moći da primi ograničeni broj posetilaca, tako da se preporučuje da na vreme kupite ulaznice na prodajnim mestima Ticket Visiona i preko online platforme tickets.rs.