Dragi Bravo Festival tri godine zaredom okuplja zvezde koje su svojom muzikom obeležile 2000-te godine, pa će tako i u okviru četvrtog izdanja festivala nastupiti izvođači koji su ostavili veliki trag na muzičkoj sceni Srbije i regiona.

Dragi Bravo Festival će biti održan od 11. do 13. septembra na Kalemegdanu – Donji Grad, a tema festivala je kultna bajka „Alisa u Zemlji čuda“.

Tim povodom je održana konferencija za medije, na kojoj je prisustvovala većina najavljenih izvođača, pa su se brojnim predstavnicima medija obratili: Dara Bubamara, Marina Visković, Vesna i Đole Đogani, Mia Borisavljević, Bojan Bjelić i Indy.

U sjajnom raspoloženju učesnici konferencije su se sa nostalgijom prisetili svojih ostvarenja iz 2000-tih godina, tako da svako od izvođača za Dragi Bravo Festival priprema poseban program koji će biti prilagođen temi festivala.

Foto: Anja Zelić

Organizatori su ekskluzivno najavili još dva izvođača koji će nastupiti poslednje večeri festivala. Nigor će se priključiti Vladi Georgievu, a posle mnogo godina na veliku scenu će izaći i Romana.

Tokom tri večeri festivala publika će uživati u deset nastupa, a organizatori su najavili da će biti još nekih muzičkih iznenađenja. Na velikom otvaranju festivala u četvrtak 11. septembra će nastupiti Stoja, Vesna i Đole Đogani i Bojan Bjelić kome će se priključiti Indy.

Druge večeri scenom će vladati Dara Bubamara, Mia Borisavljević i Dado Polumenta, a spektakularno zatvaranje 13. septembra će prirediti Marina Visković, Romana i kao specijalni gosti Vlado Georgiev i Nigor.

Restoran Hyde Park je tokom konferencije bio pretvoren u Zemlju čuda, te su se sa izvođačima i novinarima družili i Alisa, Beli Zec i Karta, a na Kalemegdanu će se svi osećati kao da su zaista deo bajke. Osim brojnih maskota i dekoracija inspirisanih kultnom bajkom, festivalskim prostorom će dominirati velika bina sa superiornom produkcijom i raznovrsnim efektima, što će publici upotpuniti uživanje u muzici.