Prva festivalska noć pokazala je da publiku očekuje najbolje izdanje do sada

Veče su obeležili nastupi na glavnoj bini, gde su se smenjivali bendovi različitih generacija i senzibiliteta, ali podjednako snažne energije.

Pravi vatromet nastao je kada su na scenu stupili Orthodox Celts – beogradski bend koji već tri decenije donosi irski duh na domaću scenu. Publika je u transu đuskala na „Star of the County Down“ i „”Rocky Road to Dublin“, dok su violina i gajde odzvanjale Ušćem. Atmosfera je eksplodirala na refrenu „Far Away“, gde se hiljade glasova stopilo u jedan hor, potvrđujući da Kelti i dalje nose titulu neprikosnovene festivalske atrakcije.

Foto: Skymusic

Jednako snažan odjek imao je nastup legendarnih Osvajača. Njihove bezvremenske numere poput „S kim čekaš dan“, „Marija“ i „Maska“ podigle su publiku na noge, dok je „Krv i led“ bila trenutak kada su i najmlađi fanovi horski zapevali rame uz rame sa starijom publikom.

Svoj pečat večeri ostavio je i beogradski bend E-play, čiji atmosferični i moćni zvuk spaja distorzirani bas sa nežnim gitarama. Publika se prepustila hipnotičnom ritmu, a numere poput „Divan dan“ i „Ljubica“ pokazale su zašto ovaj bend već godinama uživa kultni status među ljubiteljima alternativnog zvuka.

Foto: Skymusic

Na glavnoj bini našli su se i One People i Recover, čiji su nastupi uneli dodatnu energiju i raznolikost u otvaranje festivala. Njihove svirke bile su odličan uvod i podrška velikim imenima, a publika ih je ispratila aplauzima i podignutim rukama.

Foto: Skymusic

Paralelno sa rok spektaklom, Electro stage doneo je sasvim drugačiji, ali podjednako uzbudljiv vajb. Anyuska, jedno od najzvučnijih imena beogradske klabing scene, vinula je masu u trans svojim prepoznatljivim spojem indie i afro zvuka.

Belgrade Beer Fest nastavlja večeras u još jačem ritmu – publiku očekuje ozbiljan muzički spektakl uz legendarne Riblju Čorbu, slovenačke favorite Joker Out, beskompromisne Brkove i brojne druge izvođače

Foto: Skymusic



Ovogodišnji novi koncept festivala doneo je i jedno posebno iznenađenje za sve posetioce – uz kupljenu ulaznicu pivo je besplatno.