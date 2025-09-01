Slušaj vest

Počinje veličanstveni vek Osmanskog carstva. Veličanstveni uspon sultana Sulejmana u svom je zamahu...

Kada je kao dvadesetšestogodišnjak otpočeo svoju vladavinu, sultan Sulejman imao je cilj – ojačati Osmanlijsko carstvo, tako da bude nepobedivo, snažnije čak i od imperije Aleksandra Velikog.

Vladao je 46 godina i za to vreme postao je najveći ratnik i vladar Istoka i Zapada. Sulejman je vest o nasleđivanju prestola primio 1520. godine, dok je bio u lovu. Nesvestan da će morati da vlada u suprotnosti sa svojim uverenjima i snovima, on ostavlja suprugu Mahidevran i svog sina, princa Mustafu, u palati u Manisi. Sa svojim prijateljem Ibrahimom kreće da preuzme presto u Topkapi palati u Istanbulu.

Dok su oni započinjali dugo putovanje, otomanski brod zaplovio je sa Krima preko Crnog mora, donoseći robinje, kao dar Palati. Tu je bila i Aleksandra Lisovska, ćerka ukrajinskog pravoslavnog sveštenika. Ova mlada devojka oteta je od porodice i prodata u belo roblje. Bila je neprijatna prema otomanskim slugama na brodu, nesvesna da će postati Hurem, sultanija, majka prinčeva, koja će zajedno za suprugom vladati veličanstvenim carstvom i biti svedok mnogih krvoprolića i intriga.

Kao i bacanje sveta pod noge i velika strast koja sultana veže za Hurem imaće veliku cenu. Kada vidi da je njegov najbolji prijatelj i veliki vezir Ibrahim pogubljen, Sulejman će biti prinuđen da naredi pogubljenje rođenih sinova... Igra moći za Hurem će biti krvava i nemilosrdna. Ali ona će prihvatiti sve što vodi do konačne pobede...

