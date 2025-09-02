Finalni koncert svih predgrupa koje su nastupale u sklopu projekta

Musicology Showcase by Lenovo

Ovi talentovani muzičari su se tokom 2024/25 koncertne sezone predstavili kao predgrupe renomiranim izvođačima kao što su: Incognito, Jose James, Bill Laurance and Michael League, Kyoto Jazz Massive ft. Vanessa Freeman & EOANDO, Lalah Hathaway, Jazzanova i Yellowjackets. Musicology Sessions je treću godinu zaredom, u partnerstvu sa Lenovo Srbija, pružio priliku autorskim bendovima različitih žanrovskih afiniteta da predstave svoj rad.

Ovaj muzički spektakl obećava nezaboravno veče ispunjeno vrhunskim muzičkim izvođenjima i raznovrsnim žanrovima u kojima će publika će imati priliku da uživa. Prisutni će moći da glasaju za svog favorita, čime će se njihov glas pridružiti odluci stručnog žirija o pobednicima.

Nagrade koje je obezbedio Lenovo Srbija za tri najuspešnija benda su:

- Prva nagrada: Snimanje albuma u profesionalnom muzičkom studiju

- Druga nagrada: Vaučer u prodavnici muzičke opreme

- Treća nagrada: Profesionalni fotoshooting

"FINALE Musicology SHOWCASE by Lenovo" predstavlja jedinstvenu priliku za afirmaciju domaćih autorskih bendova, stavljajući ih u prvi plan muzičke scene.

Lilin, bend koji odiše mešavinom neo-soula, džeza i fanka. Njihova priča počinje 2022. godine, kada su se spojile strasti dvoje mladih u ljubavi prema inovativnom zvuku koji je u početku koketirao sa elektronskim bitovima. Pesme su im na engleskom jeziku i nude sveže poglede na teme ljubavi i samoprihvatanja, kao i na umetnost življenja u punom smislu. Kroz tekstove, žele da inspirišu ljude da se otvore i istraže dublje slojeve svoje unutrašnje stvarnosti, pružajući im muziku koja je i emotivna i osvežavajuća.

Ana Protulipac, mlada bass gitaristkinja, svoju muzičku karijeru je započela kao basistkinja raznih domaćih muzičkih sastava. Ljubav prema pevanju i umetnički žar da svojim pesmama izrazi svoja osećanja, doveli su je do momenta da se samostalno otisne u muzičke vode. Nakon prvog singla “Svetla”, koji je polako uveo publiku u nežan zvuk Ane Protulipac, ostale pesme sa EP izdanja, pod nazivom “Samo dišem”, čine celinu koja nas dublje upoznaje sa njenim muzičkim izrazom.

Stevan Milijanović Ambiental Project je svojevrsni žanroski unikat. Članovi su već dobro poznati beogradskoj džez sceni, a u ovom sastavu eksperimentišu sa zvukom orijenta, egzotičnim ritmovima i harmonijama koje za posledicu imaju jedan moderan pristup komponovanju i muzičkom izrazu koji su danas sveprisutan u tendencijama svetske muzičke džez scene. Njihova muzika donosi posebno muzičko uživanje za sve ljubitelje džeza.

Coffee Shop Kollektive – ambiciozna mlada grupa koja povezuje različite žanrove u jedan jedinstveni zvuk, stvarajući doživljaj u kojem se spajaju muzičke sfere i raznovrsni motivi. Njihova muzika vas vodi na posebno muzičko putovanje kroz žanrove gde klasični zvuci fanka pronalaze put kroz elektronske ritmove I sofisticirane džez aranžmane.

ILIJA, započeo svoje muzičko obrazovanje u nižoj muzičkoj školi, a nakon završene srednje muzičke škole, odsek Jazz pevanje, 2018. se ostvario kao stipendista najprestižnijeg muzičkog koledža - Berklee College of Music. Fokusiran je na razvoj autorske muzike koja kroz blend soul melodija, gospel-orijentisane vokalne tehnike, funk ritmova i moderne produkcije predstavlja zvuk savremenog R&B-ja, dok se aktuelno bavi vokalnim performansom

Dino & The Groove Society je veliki fusion sastav koji dolazi iz Sarajeva. Ovi mladi muzičari puni energije i virtuoznosti snažno su inspirisani zvukom svetski poznatih sastava poput Snarky Puppy, Dirty Loops, Cory Wong i mnogim drugim. Imaćete priliku da čujete zanimljive fusion kompozicije.

„Bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar”, ili skraćeno BAŠ BAŠ je bend koji znate kao in house bend u emisiji „Veče sa Ivanom Ivanovićem” i „4 i po’ muškarca”. Bend postoji već 15 godina. Pored očiglednog, bavi se i autorskim radom. Muzika koju stvaraju je jazz, fusion i funk i donose jedinstveni muzički užitak.

Pozivamo sve ljubitelje muzike i one koji podržavaju domaću muzičku scenu da nam se pridruže na ovom posebnom događaju.

Ulaznice su online, kao i na svim prodajnim mestima Tickets.rs





Rezervacije i informacije: 063594294

Adresa: Mitropolita Petra 8, BitefArtCafe