Nova muzička era! Otkriven datum prvog koncerta pevača kog svi vole, a njegova nova balada rasplakala je publiku
Pevač koji je poslednjih godina oživeo velike, stare hitove i otpevao nove, Dušan Jovanović poznatiji kao Dule Lušin objavio je novu baladu “Grad” koja se već može čuti i na radio-stanicama. Nesvakidašnjim glasom i jedinstvenom emocijom, Lušin je ovom pesmom raznežio svoju publiku i oduševio one koji ga do sada nisu mnogo slušali. Omiljeni pevač umetnika, sportista i svih onih koji vole kvalitetan i drugačiji zvuk, pokazao je da je neprikosnoven kada je reč o retro baladama i ovoga puta kroz novu pesmu koju je ekranizovao u prelepom Perastu. Za muziku koja dira u dušu zadužen je bio Milan Miletić, a među ostalim autorima su i Boris Načić, Marko Milatović i Duletov dugogodišnji saradnik Goran Kovačić. Kadrovi, koje je Lušin snimio, a u kojima se pored glumaca pojavljuje i on, do najsitnijih detalja prate pesmu.
Osim ovog iznenadjenja, Dule Lušin je oduševio sve one koji uživaju u njegovom glasu objavivši i datum za prvi solistički koncert u “MTS Dvorani” koji je zakazao za 5. decembar 2025. godine. Njegova publika, ali i oni koji povremeno uživaju u njegovom glasu već su kupili karte i spremno čekaju 5. decembar u 20.30 časova da čuju omiljenu obradu “Kad bih znao da je sama”, Mikija Jevremovića, “Ova noć neće biti ponovo” duet koji je Lušin otpevao sa Željkom Vasićem i mnoge druge pesme koje su pronašle put do publike.
Promo