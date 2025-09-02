Pevač koji je poslednjih godina oživeo velike, stare hitove i otpevao nove, Dušan Jovanović poznatiji kao Dule Lušin objavio je novu baladu “Grad” koja se već može čuti i na radio-stanicama. Nesvakidašnjim glasom i jedinstvenom emocijom, Lušin je ovom pesmom raznežio svoju publiku i oduševio one koji ga do sada nisu mnogo slušali. Omiljeni pevač umetnika, sportista i svih onih koji vole kvalitetan i drugačiji zvuk, pokazao je da je neprikosnoven kada je reč o retro baladama i ovoga puta kroz novu pesmu koju je ekranizovao u prelepom Perastu. Za muziku koja dira u dušu zadužen je bio Milan Miletić, a među ostalim autorima su i Boris Načić, Marko Milatović i Duletov dugogodišnji saradnik Goran Kovačić. Kadrovi, koje je Lušin snimio, a u kojima se pored glumaca pojavljuje i on, do najsitnijih detalja prate pesmu.