Jedan od najpoznatijih i najvoljenijih muzičara regiona, Toni Cetinski, po prvi put će održati koncert u luksuznom Hyatt Regency Kotor Bay Resortu, čime će ujedno biti zatvorena ovogodišnja sezona prestižnog muzičkog serijala Hyatt Summer Stage.

Ovo posebno muzičko veče biće kruna letnjih događaja u Bokokotorskom zalivu. Publika će imati priliku da uživa u jedinstvenom spoju Tonijeve harizme, bezvremenskih hitova i emotivne interpretacije, uz ambijent kakav pruža samo Bokotorski zaliv – more, zvezdano nebo i miris leta.

Veliko interesovanje publike potvrđuje da se radi o koncertu koji se dugo čekao. Već sada je jasno da će ovo biti jedno od najposećenijih i najemotivnijih muzičkih dešavanja sezone.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Hyatt Summer Stage je tokom leta 2025. godine ugostio brojne renomirane izvođače i svojim programom doprineo da se Hyatt Regency Kotor Bay Resort pozicionira kao jedan od najatraktivnijih prostora za muzička dešavanja u regionu. Nastup Tonija Cetinskog, umetnika koji je tokom svoje bogate karijere ispisao neke od najlepših stranica pop muzike na Balkanu, predstavlja savršen završetak ovogodišnjeg muzičkog putovanja.

Organizatori ističu da će ovaj koncert biti prilika da se publika podseti hitova koji su obeležili više od tri decenije Tonijeve karijere, ali i da se uživa u emotivnoj atmosferi koju samo on ume da stvori. Hyatt Regency Kotor Bay Resort ponovo potvrđuje da je domaćin događaja najvišeg nivoa, spajajući luksuzan ambijent, vrhunsku produkciju i nezaboravna muzička iskustva.

Pored samog koncerta, gosti mogu da rezervišu smeštaj u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort, i tako upotpune svoj boravak nezaboravnim iskustvom koje spaja luksuz, odmor i vrhunsku muziku.