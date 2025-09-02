VESELIH BOJA I SIMPATIČNIH ILUSTRACIJA – VODA VODA RASTIMETAR! POKLON UZ KURIR U ČETVRTAK, 4. SEPTEMBRA
Dnevne novine Kurir u četvrtak, 4. septembra, daruju svim čitaocima jedinstven i praktičan poklon – VODA VODA rastimetar!
Ovaj neobičan i dekorativan dodatak za svaku dečiju sobu osmišljen je da sačuva najlepše uspomene iz detinjstva. Uz veselu paletu boja i simpatične ilustracije koje privlače pažnju mališana, rastimetar će postati omiljeni deo svakodnevnog odrastanja vašeg deteta. Deca ga jednostavno obožavaju, a roditelji ga doživljavaju kao dragocenu uspomenu koja beleži njihove male, ali velike korake u životu.
Namenjen je za merenje visine deteta, a zahvaljujući praktičnom dizajnu, lako ga možete prilagođavati – kako dete raste, rastimetar se podiže na novu visinu. Zalepite ga na vidno i dostupno mesto u sobi – pored kreveta, radnog stola ili ormara – jer osim svoje osnovne funkcije, unosi toplinu i vedrinu u prostor. Biće to i poseban kutak u kojem će vaše dete sa ponosom pratiti kako iz dana u dan raste i razvija se.
Ne propustite priliku da obradujete svoje mališane ovim kreativnim poklonom, jer je VODA VODA rastimetar mnogo više od običnog mernog instrumenta – on je šarena priča o odrastanju, zajedničkim trenucima i radosti koju donosi svaki novi centimetar.
Promo