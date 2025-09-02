Slušaj vest

Vodeći globalni brend AI ekosistema, HONOR, nedavno je lansirao model HONOR Magic V5, čime je obeležio važnu prekretnicu u svojoj dugogodišnjoj saradnji sa kompanijom Qualcomm Technologies, Inc. Uz Snapdragon® 8 Elite Mobile platformu, ovaj najnoviji preklopni flagship uređaj spaja ultra-tanko kućište sa vrhunskim performansama i naprednim AI mogućnostima, uključujući ekskluzivne funkcije kreirane za HONOR, kao i one koje donose partneri iz ekosistema poput kompanije Google. HONOR Magic V5 odražava transformativni potencijal ovog strateškog partnerstva, pomerajući granice mobilnih inovacija.

“Naša saradnja sa kompanijom Qualcomm Technologies predstavlja ključni korak na putu HONOR-a ka poziciji predvodnika ere agentične veštačke inteligencije, definisanoj kroz naš HONOR ALPHA PLAN,” izjavio je Peter Zhu Di, generalni direktor kompanije HONOR za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. „Snapdragon 8 Elite, u kombinaciji sa našim jedinstvenim funkcijama i Google AI ekspertizama, postavljaju HONOR Magic V5 na poziciju ultimativnog preklopnog telefona za produktivnost, donoseći transformativna iskustva i pomerajući granice onoga što preklopni pametni telefoni mogu da postignu.”

„Naša dugogodišnja saradnja sa kompanijom HONOR oslikava zajedničku viziju usmerenu ka inovacijama i redefinisanju mobilnog iskustva,“ izjavio je Kris Patrik, viši potpredsednik i generalni direktor za diviziju Mobile Handset u kompaniji Qualcomm Technologies. „HONOR dosledno pokazuje vizionarski pristup u pružanju izuzetnog korisničkog iskustva. HONOR Magic V5, sa Snapdragon 8 Elite platformom, potvrđuje dubinu naše saradnje u ostvarivanju napretka u performansama, veštačkoj inteligenciji i tehnologiji fotografisanja, čime se postavljaju novi standardi u industriji. ”

Redefinisanje izvrsnosti mobilne fotografije



U bliskoj saradnji sa kompanijom Qualcomm Technologies, HONOR je iznova osmislio mobilnu fotografiju na modelu HONOR Magic V5. AI Falcon sistem kamera, koji pokreću fleksibilna arhitektura za obradu slike i Qualcomm Spectra™ ISP hardver, kombinuje računarsku fotografiju sa naprednim HONOR AI algoritmima, tehnologijom Qualcomm® Hexagon™ NPU i snažnim sistemom za vizuelnu analizu. Rezultat su percepcija scene u realnom vremenu, prepoznavanje pokreta, unapređeni autofokus i brži odziv okidača – što donosi zadivljujuće vizuelne rezultate.

Ključne karakteristike uključuju:

• 64MP Ultra Sensing periskopsku telefoto kameru sa 3x optičkim i 100x digitalnim zumom, za snimanje udaljenih scena sa izuzetnom jasnoćom. Rezultat saradnje su pažljivo podešeni procesi obrade slike i unapređenja modula, zahvaljujući kojima su čak i fotografije snimljene pri maksimalnom zumu - jasne i oštre.

• 50MP Ultra Light Sensitive Falcon glavna kamera optimizovana za uslove slabog osvetljenja, koja omogućava fotografije profesionalnog kvaliteta čak i u zahtevnim okruženjima.

Redefinisanje produktivnosti i multitaskinga uz AI



U srcu HONOR Magic V5 nalazi se ekosistem AI funkcija osmišljenih da korisnicima olakša svakodnevni život. Zahvaljujući moći Hexagon NPU-a i HONOR AI algoritama, uređaj omogućava unapređena iskustva u realnom vremenu, poput AI Call Translation i instant sastavljanja poruka uz pomoć Nano2 modela na samom uređaju. Postignuto je povećanje brzine inferencije za 38% i poboljšanje tačnosti prevoda za 16% , uz uštedu do 75% mobilne memorije, čime se osiguravaju i efikasnost i privatnost lokalnom obradom podataka na samom uređaju.

HONOR Magic V5 takođe ima integrisan Google Gemini , ličnog AI asistenta koji dolazi predinstaliran na uređaju i koristi snagu Hexagon NPU-a. Uz intuitivni multitasking podržan funkcijom HONOR Multi-Flex , korisnici mogu istovremeno raditi sa do tri aplikacije na prostranom unutrašnjem ekranu od 7,95 inča.

Performanse koje pokreću budućnost



Snapdragon 8 Elite pruža neviđenu brzinu i efikasnost. Qualcomm Oryon™ CPU postiže maksimalne brzine do 4,32GHz, dok prva u istoriji sliced arhitektura Qualcomm® Adreno™ GPU-a donosi 40% bolje performanse. Ova unapređenja osiguravaju da je svaka interakcija na HONOR Magic V5 besprekorno iskustvo, bilo da korisnici igraju igre, strimuju sadržaj ili praktikuju multitasking.

HONOR Magic V5 predstavljen je na mnogim evropskim tržištima ovog avgusta, otvarajući novo poglavlje u evoluciji preklopnih pametnih telefona. Zahvaljujući ovom izuzetnom partnerstvu, HONOR i Qualcomm Technologies oblikuju budućnost mobilne tehnologije, omogućavajući korisnicima da postignu više nego ikada do sada.