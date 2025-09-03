Ovaj neobičan i dekorativan dodatak za svaku dečiju sobu osmišljen je da sačuva najlepše uspomene iz detinjstva. Uz veselu paletu boja i simpatične ilustracije koje privlače pažnju mališana, rastimetar će postati omiljeni deo svakodnevnog odrastanja vašeg deteta. Deca ga jednostavno obožavaju, a roditelji ga doživljavaju kao dragocenu uspomenu koja beleži njihove male, ali velike korake u životu.

Namenjen je za merenje visine deteta, a zahvaljujući praktičnom dizajnu, lako ga možete prilagođavati – kako dete raste, rastimetar se podiže na novu visinu. Zalepite ga na vidno i dostupno mesto u sobi – pored kreveta, radnog stola ili ormara – jer osim svoje osnovne funkcije, unosi toplinu i vedrinu u prostor. Biće to i poseban kutak u kojem će vaše dete sa ponosom pratiti kako iz dana u dan raste i razvija se.