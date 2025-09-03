Slušaj vest

Program predstojećeg, 23. Beogradskog festivala igre će obeležiti gostovanje čuvene italijanske trupe Aterballetto. Predstavu koju donose potpisuje popularni španski koreograf Markos Morau. U pitanju je komad koji govori o Morikoneu, i koji koristi filmsku muziku slavnog kompozitora. “Morikoneova muzika je dala zvuk stvarima koje su neizrečene, elementima koji su skriveni. Odvajanje njegove muzike od filmova je složen i gotovo samoubilački posao, ali verujem da bi genije bio srećan kada bi znao da njegove note mogu pretrčati put iz starog bioskopa, kako bi nekoliko sati živele u teatru” - kaže Markos Morau. Aterballetto se po četvrti put vraća u Srbiju kao deo Beogradskog festivala igre, gde je sa lakoćom punio najveće pozorišne sale, uvek praćen ovacijama publike. Trupa iz Ređo Emilije poznata je po tome što je oduvek okupljala najzanimljivije savremene koreografe, muzičare i vizuelne umetnike, u cilju kreiranja dela koja se pamte.

Foto: Beogradski festival igre

Sa sedištem u Madridu, Manuel Linjan je verovatno jedan od trenutno najpoznatijih umetnika savremene flamenko scene. Njegov komad “¡VIVA!“ se izvodi na velikim evropskim scenama kao pesma slobodi, u kojoj se rodne uloge u kodifikovanom svetu tradicionalne umetničke forme, razbijaju sa uživanjem, otvarajući neistražene prostore. Zavodljivi izvođač vrtoglave moći, Linjan je hvaljen zbog svog scenskog umeća i iskrenosti sa kojom krši pravila. U Srbiju stiže po prvi put, i to sa svojim zasigurno najhrabrijim delom u kome na scenu izvodi muške igrače obučene u tradicionalne ženske kostime, neumoljivo otkrivajući brojne izraze identiteta skrivene u ljudskom biću. U slavljeničkom tonu, umetnik prikazuje pluralnost flamenka, upravo kroz njegove njegove različite forme i njihovu singularnost.

Machine de Cirque je cirkuska kompanija sa sedištem u Kvebeku, osnovana 2013. godine od strane šest strastvenih umetnika. Na Beogradskom festivalu igre gostuju po prvi put, u okviru velike evropske turneje svoje najnovije produckije “Kincugi”. Kanadski kritičari beleže da “predstava prevazilazi svet cirkusa i fizičkih poduhvata”, kao i da “otvara vrata potpuno drugačijem univerzumu”.

Foto: Beogradski festival igre

23. Beogradski festival igre se održava od 13. marta do 8. aprila, na scenama u Beogradu, Novom Sadu i Subotici.

Ulaznice su u prodaji na sajtu Festivala www.belgradedancefestival.com