Septembar je tu, a on nas asocira na nove početke. Posle sezone godišnjih odmora vraća nam se i energija za promene - kako u životu, tako i u domu. Prilikom uređenja kompletnog doma, ili neke konkretne prostorije, važno je da spojite lepo, korisno, a uz to i povoljno, pa su kupovine za vreme akcijskih sniženja pravo rešenje.

Tokom MESEČNE AKCIJE, sve do 20. septembra iskoristite mogućnost kupovine preko 700 artikala na sniženju sa uštedama i preko 40%, bilo da se odlučite za kupovinu u nekom od 44 salona Forma Ideale, koji se nalaze u 37 gradova u Srbiji (prodajnu mrežu pogledajte OVDE) Ili online u Forma Ideale Internet prodavnici na sajtu www.formaideale.rs.

Ukoliko ste vlasnik Forma IdealeLoyalty kartice, možete kupovati po još 5% nižim cenama. Pravo na dodatnu loyalty uštedu mogu ostvariti svi kupci koji su realizovali jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara. Loyalty popust možete koristiti već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine. Upravo zbog toga Forma Ideale formirala je i Loyalty cenu, prikazanu tokom aktuelnih akcija sa dodatno uračunatih 5%, a u nastavku predstavljamo izbor artikala upravo sa naglaskom na loyalty cene.

Foto: Promo

Ukoliko želite da promenite izgled dnevnog boravka, a potreban vam je komad tapaciranog nameštaja, predlog za idealnu kupovinu je prostrana ugaona garnitura LARA (sa dva taburea), a čija je loyalty cena tokom aktuelne akcije 69.990 dinara.

Pri izboru regala za vaš dnevni boravak, razmislite o atraktivnom regalu ROSSO, koji je i moderan i funkcionalan, a koji je tokom aktuelne akcije u ponudi po izuzetno povoljnoj ceni od 26.990 dinara.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet. Tokom ove mesečne akcije Forma Ideale omogućava da promenite kompletnu kuhinju, a predlog je kuhinja RAJNA 200 čija je cena snižena za čak 50 % i trenutno iznosi 27.990 dinara. Uz nju će se odlično uklopiti i trpezarijski sto DT 80x80 koji je odličan izbor, po izuzetno povoljnoj loyalty ceni od 6.990 dinara.

Tokom trajanja aktuelne akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj DUE LINE 160x200, sa dušekom i dve kutije za odlaganje posteljine, a čija loyalty cena iznosi 67.990 dinara. Uz njega bi se sjajno uklopio prostrani garderober NAVARA 215 OG, a čija je loyalty cena samo 36.990 dinara.

Foto: Promo

Za sve one koji žele da dopune svoje domaćinstvo nekim novim malim kućnim aparatom, Forma Ideale nudi ekstra povoljne cene i dodatna akcijska sniženja tokom aktuelne mesečne akcije do 20. septembra, a ne propustite ni SUPER AKCIJU „BACK TO SCHOOL 2“ koja traje do 7. septembra i nudi vam preko 50% uštede na više od 300 artikala.

Kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno je olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine.