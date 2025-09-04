Slušaj vest

Autentična, nepredvidiva, jedinstvena – Senidah, već godinama diktira pravila domaće muzičke scene i pomera granice žanra. Nakon što je prošle godine održala svoj prvi solistički koncert na beogradskom Tašmajdanu, u atmosferi koja se i dalje prepričava, ove jeseni, 4. oktobra, dolazi u Novi Sad da još jednom pokaže zašto je publika širom Balkana smatra neprikosnovenom kraljicom novog zvuka.

“Još nisam imala priliku da u Novom Sadu nastupam na tako velikoj bini. Publika na Tašmajdanu je bila ljubazna i topla, verujem da će tako biti i u Novom Sadu” – rekla je Senida za SETV.

Senidah će za mesec dana zapaliti SPENS i prirediti performans koji spaja neukrotivu energiju, iskonsku emociju i produkciju svetskog formata. Na repertoaru će biti njeni najveći hitovi – od “Slađane”, “Mišića” i “Behute”, preko bezvremenskog “Replay”-a, do novih favorita sa albuma “Sen i Dah”, njenog trećeg studijskog izdanja objavljenog ove godine. Upravo ovaj album već mesecima ne silazi sa trending i radijskih top-lista širom regiona.

Ulaznice za Senidin koncert 4. oktobra u SPENS-u, dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.