Danas uz svoje omiljene novine, dobijate dvostruki poklon koji spaja zabavu i praktičnost! Kurir vam donosi najnovije izdanje magazina TV Ekran, sa najtačnijim TV programom, ekskluzivnim intervjuima i pričama iz sveta poznatih, ali i viljuškasti ključ – nezaobilazan alat u svakoj kući.

Foto: Promo

Bilo da vam je potreban za brze popravke ili sitne kućne radove, viljuškasti ključ će vam uvek biti pri ruci, dok ćete uz TV Ekran uživati u svim omiljenim sadržajima i pravovremenim informacijama sa malih ekrana.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Sulejman Veličanstveni stiže na Kurir televiziju! Najskuplju tursku seriju svih vremena s Halitom Ergencom i Merjem Uzerli možete pratiti od 8. septembra svakog dana u 20.50 časova.

Maja Mandžuka: Naša serija „Izazov“ je originalna i s puno dobre muzike.

Jusuf Emini: Obožavam Beograd i njegove kafane, a uvek me pogode pesme Tome Zdravkovića.