Pedra je, kao dete, majka ostavila na pragu crkve. Kada je odrastao, Pedro ima jedan cilj na umu: da pronađe gde se nalazi njegova majka, ali se zaljubljuje u devojku iz više društvene klase. Da bi ih razdvojio, njen otac umešao je Pedra u ubistvo, što ga navodi da pobegne iz grada. Godinama kasnije, potraga za njegovom majkom vraća Pedra u njegov rodni grad. Bliže je otkrivanju istine o svojoj majci kada se ponovo ujedini sa svojom prvom ljubavi. Ali, nešto se promenilo - sada je verena za čoveka za koga Pedro ne zna da mu je biološki brat.