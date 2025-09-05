Slušaj vest

Od prvog trenutka kada su osmorica mladih MMA boraca kročili u luksuznu vilu Fight of Nations™: Put do pobede, bilo je jasno da će ovo biti više od običnog šoua. Sve nas je vodilo ka finalu koje možete pogledati odmah na Voyo platformi.

U finalu saznajte i koja dva najbolja borca će se boriti na FNC-u, koje se odžava u subotu u Zagrebu, a snimak ovog borilačkog spektakla možete ekskluzivno gledati na Voyo, i to od 07. septembra od 4 ujutro.

Foto: Promo



Od samog starta showa bilo je uzbudljivo. Legendarni Dražen Forgač dočekao ih je ozbiljnim pogledom, dok su treneri Miran "Slo Rocky" Fabjan i Aleksandar "Joker" Ilić odmah stavili do znanja da rivalstvo među njima nije samo u ringu. Borci su podeljeni u dva tima, a napetost je rasla svakim korakom. Znali smo da ovo nije samo igra, već prava prilika za početak profesionalne MMA karijere. Svaki izazov sada je bliži trenutku istine.

Prvi treninzi pokazali su koliko je važna mentalna spremnost. Borci su morali da savladaju strah, sumnje i pritisak. Nisu se samo mišići testirali. Strategija, koncentracija i timski rad odlučivali su ko će prvi zakoračiti u ring. Dok su neki borci briljirali u izazovima, drugi su poljuljali i same trenere. Jasno su stavili do znanja koliko su nepredvidivi i koliko svaka greška može da promeni tok takmičenja.

Foto: Promo

Posebni treninzi sa fudbalskim zvezdama Luisom Ibanezom i Samirjem doneli su trenutke dodatne motivacije. No, drama nije izostala. Pojedini borci su zatajili važne informacije o sebi, dok su treneri morali da donesu brze, a prilično teške odluke koje su testirale njihove sposobnosti da čitaju protivnike i timove.

Četvrtfinalne borbe podigle su napetost do maksimuma. Slo Rocky je upotrebio svoj "Trojanski konj", dok je Jokerov favorit sezone pokazivao snagu i odlučnost. Legendarni Mirko "Cro Cop" Filipović posetio je treninge, preneo borcima iskustvo i savete koji su mnoge inspirisali da još jače veruju u sebe. U ovoj vili, gde su se prijateljstva pretvarala u rivalstva, a strategije u taktike, svaki trenutak bio je ključan za konačnu pobedu.

Foto: Promo

Ipak, nije sve bilo samo borba. Neki od boraca suočili su se sa povredama, sumnjama, pa čak i emotivnim iznenađenjima. Svaki izazov testirao je njihovu izdržljivost, snagu karaktera i sposobnost da ostanu fokusirani. A dok se finale približavalo, atmosfera je bila gotovo opipljiva. Napetost, rivalstvo i očekivanja kulminiraće u meču koji svi čekamo. U finalu mlade borce i njihove trenere iznenadilo je veliko MMA ime: Roberto Soldić, a sačekali su ih i Laura Prgomet iz Gospodina Savršenog kao čanica žirija za izbor Mistera i drugi.

Foto: Promo



Zato, pravac na Voyo, I pogledajte odlučujuće finale koje neće ostaviti ravnodušnim ni jednog gledalaca. Ko će osvojiti vredan ugovor sa FNC-om i dokazati da je najbolji? Ko će napustiti vilu sa titulom, a ko sa važnom lekcijom za ceo život?

Samo na Voyo možete da pratite svaki preokret u FHD kvalitetu, sa opcijom gledanja bilo kada i bilo gde, preskakanja reklama i uživanja u spektaklu bez kompromisa. Pridružite se hiljadama gledalaca koji već prate Fight of Nations™: Put do pobede i otkrijte kako se rađaju šampioni. Ne propustite ni snimak sportskog spektakla, FNC 24 samo na Voyo od nedelje.

Foto: Promo