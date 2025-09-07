SPECIJAL NA KURIR TELEVIZIJI – NAROD PROTIV BLOKADA
Večeras od 18.35 na Kurir televiziji emitujemo specijal pod nazivom “Narod protiv blokada”.
Građani koji su protiv blokada, okupljaju se u 18.30. Većinska Srbija je ustala i poručuje: „Ne blokadama!“.
Kurir televizija prati skupove sa lica mesta uz naše reportere, kao i iz studija, uz pažljivo birane goste.
Gosti specijala su:
Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
Biljana Šahirmanjan Obradović, Centar za stratešku analizu
dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije
Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, uključenje iz Novog Sada
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Aleksandar Jerković, predsednik Pokreta „Nema nazad, iza je Srbija“
Stefan Krkobabić, PUPS
Budite uz Kurir televiziju večeras od 18.35. Emisiju vodi Silvija Slamnig.