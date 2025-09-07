Slušaj vest

Večeras od 18.35 na Kurir televiziji emitujemo specijal pod nazivom “Narod protiv blokada”.

Građani koji su protiv blokada, okupljaju se u 18.30. Većinska Srbija je ustala i poručuje: „Ne blokadama!“.

Kurir televizija prati skupove sa lica mesta uz naše reportere, kao i iz studija, uz pažljivo birane goste.

Gosti specijala su:

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku

Biljana Šahirmanjan Obradović, Centar za stratešku analizu

dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, uključenje iz Novog Sada

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Aleksandar Jerković, predsednik Pokreta „Nema nazad, iza je Srbija“

Stefan Krkobabić, PUPS

Budite uz Kurir televiziju večeras od 18.35. Emisiju vodi Silvija Slamnig.