Duhovita i istovremeno dirljiva drama o braku, istini i svim onim sitnim neistinama koje godinama polako, ali sigurno nagrizaju odnose opisana je u predstavi „Laži me”, gde su se u glavnim ulogama našli maestralni Aleksandar Dunić i Sandra Bugarski. U režiji koja s veštinom balansira između komedije i intime, publika je u prostoru Fondacije Mozzart, potpuno besplatno imala priliku da kroz smeh, ali i prepoznavanje, doživi priču o dvoje ljudi koje vežu godine – i laži.

„Laži me“ uspeva da istovremeno zabavi i zamisli, pružajući publici komad koji se lako prati, ali ostaje dugo u mislima. Izvedba sjajnog umetničkog para briljira u oslikavanju dinamike dugogodišnjeg braka – njihove replike su britke, izražajne i emotivno autentične, dok prostor nove scene Fondacije Mozzart dodatno doprinosi osećaju intimnosti i bliskosti sa publikom.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Stvarno sam srećan kada nikne novi prostor u gradu, pogotovo kada ovako ima dušu, i to je za glumce vrlo lepo i prijatno da se nađu u ovakvom prijatnom okruženju, a velika blizina sa publikom je za nas veoma stimulativna. Verujem da i publici prija da su im glumci bliže, jer sudeći prema reakcijama lepo su nas prihvatali i učestvovali sa nama. Ovo je tema koja može da bude nekad teška i dramatična, prevedena je u komediju naravi sa elementima groteske po žanru i publika je to dobro razumela i podržala“, rekao je glumac Aleksandar Dunić, nakon predstave i dodao.

„Koncept besplatnog kulturnog sadržaja je jedna divna stvar jer mnogim ljudim će ovo mnogo značiti, nismo svi istog imovnog stanja, a Fondacija Mozzart odgovorno radi svoj posao odgovorno pomaže i brine se o najširim slojevima društva.“

Foto: TouchNtouch produkcija

U vremenu kada je sve više publike gladno iskrenih priča, „Laži me“ koja je odigrana u prostoru Fondacije Mozzart nudi upravo to – istinu o laži. I sve između.

„Svaka čast i alal vera za novi prostor u gradu. Sećam se da smo još kao studenti govorili zašto ne može da se uspostavi da na svakom ćošku u gradu imamo po neku kulturnu scenu i evo konačno smo to dobili“, istakla je Sandra i napomenula, „Ako tražite pakao pitajte glumca gde je, ako nema glumca, u paklu ste, jer bez kulture nema života.“

Foto: TouchNtouch produkcija

Fondacija Mozzart tokom septembra nastavlja sa organizacijom besplatnih kulturnih sadržaja za građane, a sve dodatne informacije možete naći na društvenim mrežama Fondacije Mozzart.