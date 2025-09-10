Rovinj će od 18. do 21. septembra ponovno postati epicentar znanja, inspiracije i nezaboravnog večernjeg programa. Dok su dani na Weekendu.18 rezervisani za predavanja, panele i rasprave s vodećim svetskim i regionalnim stručnjacima, noći tradicionalno pripadaju zabavi. Weekend je već godinama poznat po jedinstvenom spoju poslovnog networkinga i vrhunske muzike, a upravo su večernji programi ono šta festivalu daje posebnu energiju.

1/6 Vidi galeriju Weekend slavi 18. rođendan, Foto: Promo

Jazz susreće rođendanski ritam

Prvo veče festivala, u četvrtak 18. septembra, donosi muzički spektakl u znaku jazza i funka. Publiku će zagrejati funk soul legenda Tihomir Pop Asanović i prijatelji, jedan od najznačajnijih funk umetnika s ovih prostora,. Nakon njega, DJ Stanko Bondža slaviće Weekendov 18. rođendan i to uz energičan set kojim obeležava gotovo dve decije party kulture.

Tri pozornice, jedno nezaboravno iskustvo

Petak je rezervisan za pravu eksploziju muzičkih stilova. DJ Uroš otvara veče dinamičnim setom, dok drugi stage donosi jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg festivala, nastup svetske DJ zvezde Jax Jonesa. Program „WELCOME TO THE O-UNIVERSE“ festival donosi u saradnji s partnerima Omoda & Jaecoo, a na pozornici će mu se pridružiti i DJ Jay Zimmermann. Na trećem stageu ponovno će zasvirati DJ Stanko Bondža, osiguravajući ritmove za one koji žele ostati do ranih jutarnjih sati.

Foto: Promo

Povratak u zlatne devedesete

Treći dan festivala, u subotu 20. septembra, počinje uz The Swingerse, bend poznat po modernom zvuku i retro šarmu. Nakon njih sledi možda najiščekivaniji deo ovogodišnjeg programa, veliki 90’s party pod nazivom „Upss we did the 90’s party!“, u organizaciji Ureda za Ideje i Three Oh Two. Pozornicom će zavladati legendarna imena domaće pop scene, Tajči, Minea, Ilan Kabiljo, Vlatka Pokos i Ivana Banfić, a plesni podijum dodatno će držati u ritmu DJ Stanko Bondža.

Spoj znanja i zabave koji traje do zore

Weekend.18 još jednom potvrđuje svoju posebnost, danju donosi vrhunski sadržaj i inspiraciju, a noću se pretvara u muzički centar regiona. Festival posetiocima nudi još bogatije iskustvo koje spaja poslovno i privatno, znanje i zabavu, formalne razgovore i spontana druženja.

Foto: Promo

Kako naglašavaju organizatori: „U Rovinju se najbolji poslovni razgovori vode nakon ponoći“. Upravo ta filozofija, koja briše granice između konferencije i festivala, čini Weekend posebnim događajem na regionalnoj sceni.