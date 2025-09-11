Slušaj vest

Spoj zabave i praktičnosti stiže uz vaše omiljene novine! Ovog petka, uz najnovije izdanje magazina TV Ekran, koje donosi najtačniji TV program, zanimljive priče i ekskluzivne intervjue sa zvezdama, poklanjamo vam i držаč za mobilni telefon – idealan dodatak koji će vam olakšati svakodnevicu.

Postavite telefon pod savršenim uglom dok gledate serije, obavljate video pozive ili pratite recepte u kuhinji – ovaj praktičan poklon uvek će vam biti pri ruci.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Una Bregović: Gluma je moja omiljena igra Nesupena balerina i dizajnerka govori za TV Ekran o svojoj prvoj ulozi i velikom debiju u sitkomu „Izazov“, ali i o životu na relaciji Pariz-Beograd.

Serija „Zauvek tvoj“ - Samo na Kurir televiziji pratite najbolju portugalsku telenovelu!

Foto: Kurir

Danijel Sundžata: „Nikad nije kasno da uradite nešto drugačije, da iznenadite i publiku i sebe“