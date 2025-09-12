Slušaj vest

Stres je postao gotovo svakodnevni pratilac modernog života. Posao, obaveze, društvene mreže i neizvesnosti mogu nas iscrpljivati i uticati na naše zdravlje. Srećom, postoje jednostavne strategije koje nam pomažu da umirimo um i oslobodimo telo napetosti.

Evo pet načina da smanjimo stres i vratimo ravnotežu u svakodnevicu:

1. Duboko disanje i meditacija

Jedan od najefikasnijih načina da odmah umirite telo i um je kontrolisano disanje. Probajte tehniku 4-7-8: udišite na nos četiri sekunde, zadržite dah sedam sekundi, a izdišite kroz usta osam sekundi. Ovo pomaže smanjenju srčanog ritma i otpuštanju napetosti. Kratke meditacije od 5–10 minuta dnevno takođe mogu značajno poboljšati vašu sposobnost da se nosite sa stresom.

Foto: Shutterstock

2. Fizička aktivnost

Bilo koja vrsta kretanja – šetnja, trčanje, joga ili vožnja bicikla – oslobađa endorfine, hormone sreće. Redovna fizička aktivnost ne samo da poboljšava raspoloženje, već i pomaže u smanjenju napetosti u mišićima, što često prati stres.

Foto: Shutterstock

3. Organizacija vremena i prioriteta

Kada se obaveze gomilaju, osećaj preplavljenosti raste. Napravite listu zadataka i rangirajte ih po važnosti. Male pobede tokom dana pomažu vam da se osećate produktivnije i smanjuju anksioznost. Ne zaboravite da u raspored uključite i vreme za odmor – i to je produktivno!

4. Ograničavanje digitalnih distrakcija

Stalna prisutnost na društvenim mrežama, mejlovima i notifikacijama dodatno opterećuje mozak. Postavite granice: određeni periodi bez telefona, uključujući noć, mogu značajno smanjiti napetost i omogućiti mozgu da se odmori.

Foto: Shutterstock

5. Briga o sebi i kvalitetan san

San je ključ za regeneraciju tela i uma. Obezbedite sebi 7–8 sati kvalitetnog sna. Pored toga, male aktivnosti koje vam prijaju – čitanje, šolja omiljenog čaja, opuštajuća muzika – pomažu da se stres razblaži i da se osećate smirenije.

Foto: Shutterstock

Stres ne možemo u potpunosti izbeći, ali možemo naučiti da ga upravljamo. Kombinacija svesnog disanja, fizičke aktivnosti, organizacije vremena, digitalnih pauza i brige o sebi može napraviti veliku razliku u svakodnevnom osećaju unutrašnjeg mira. A za pušače, važan deo tog puta mogu biti i pametniji izbori, poput prelaska na uređaje za zagrevanje duvana, umesto klasičnih cigareta.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

