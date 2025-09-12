Beograd ovog septembra ponovo dobija svoj najvažniji muzički dom – BitefArtCafe. Nakon letnje pauze, klub koji je već četvrt veka sinonim za kvalitetnu muziku uživo ulazi u svoju jubilarnu, 25. sezonu. Ono što publiku očekuje jesu koncerti velikih regionalnih i svetskih imena, omiljeni kaver bendovi, nove žurke, ali i bogat program stand-up nastupa.

„BitefArtCafe nije samo klub – to je institucija muzičkog Beograda. Na našoj sceni smenjivali su se najbolji izvođači regiona i sveta, a pred našom publikom su stasavale čitave generacije muzičara. Dvadeset peta sezona biće posvećena upravo tome – muzici, zajedništvu i autentičnim iskustvima koja se ne mogu presnimiti“, poručuje Miša Relić, vlasnik i programski direktor kluba BitefArtCafe.

„Naša misija oduvek je bila ista – da Beogradu donesemo muziku uživo svetskog kvaliteta i pružimo prostor u kojem umetnici i publika zajedno stvaraju magiju. Ponosan sam što BitefArtCafe već 25 godina stoji kao simbol kontinuiteta i ljubavi prema muzici, i što ulazimo u novu sezonu sa jednako snažnom energijom kao prvog dana“, ističe Miša Relić.

Septembar: zagrevanje pred jubilej

Sezona počinje već u septembru, Finalnim koncertom Musicology Showcase by Lenovo (17. septembar), projektom koji okuplja najtalentovanije nove muzičare sa domaće i regionalne scene. Publiku očekuju nastupi izvođača koji su tokom godine oduševljavali na pojedinačnim koncertima: Lilin, Ana Protulipac, Stevan Milijanović Ambiental Project, Coffee Shop Kollektive, ILIJA, Dino & The Groove Society i BAŠ BAŠ. Biće to prava eksplozija novih talenata, energije i svežeg zvuka – veče posvećeno budućnosti muzike.

Kantautor Marko Nikolić održaće koncertnu promociju svog novog albuma “Srce uvek pamti”, u četvrtak, 18. septembra. Album donosi 10 pesama, među kojima su već poznati singlovi “Poslednje reči”, “Ponovo”, “Kula od peska” i “Uživaj”, kao i emotivni duet sa Renatom Sabljak “Čuvam te ja”. Naslovna numera “Srce uvek pamti” biće premijerno izvedena upravo na ovom koncertu.

Već 21. septembra na scenu stiže humanitarni koncert Fondacije Jedro – Neki novi klinci, uz podršku Fondacije „Balašević“. Na njemu nastupa Gaz, jedini zvanični Balašević Tribute Band, a veče će biti posvećeno legendi čiji su stihovi oblikovali živote generacija. Publika će moći da uživa u hitovima koje svi znamo napamet, uz humanitarnu notu koja ovaj koncert čini još posebnijim.

Oktobar: zvanično otvaranje 25. sezone

Zvanično otvaranje jubileja rezervisano je za prvi vikend oktobra.

Matija Cvek nastupa 2. i 3. oktobra. Mladi hrvatski pevač i kantautor, poznat po hitovima „Ptice“ i „Trebaš li mi“, već se dokazao kao jedno od najvećih imena nove pop scene. Njegovi nastupi donose iskrenu emociju, savršen balans popa i soula, i energiju zbog koje mu se publika uvek vraća.

Veče kasnije, 4. oktobra, publiku čeka plesni spektakl uz Girls Boys and Toys, bend koji je u poslednjih desetak godina postao simbol dobrog provoda u Beogradu. Njihova energija, harizma i hitovi koji pune plesni podijum pravi su recept za otvaranje sezone u velikom stilu.

Nakon toga, 8. i 9. oktobra, na scenu se vraća Nina Badrić – jedna od najvećih pop diva regiona. Dobitnica brojnih priznanja i autorka bezvremenskih hitova poput „Čarobno jutro“ i „Dat će nam Bog“ svojim interpretacijama uvek izaziva posebnu emociju kod publike. Njeni koncerti u BitefArtCafe klubu su sinonim za magiju i atmosferu koja se dugo pamti.

Nakon duže pauze, na veliku radost publike stiže i Urban&4, 24. oktobra. Bend Damira Urbana jedan je od najznačajnijih predstavnika alternativne rock scene na Balkanu. Poznat po emotivnim i moćnim koncertima, Urban će ponovo doneti svoju neponovljivu energiju i muziku koja uvek dotiče publiku na najdubljem nivou.

Muzičke legende na sceni BitefArtCafe kluba

Musicology Sessions, festival koji već 11 godina Beogradu dovodi najkvalitetnije izvođače iz sveta, nastavlja svoj program u oktobru sa dva ekskluzivna koncerta:

Knower (17. oktobar) – američki elektro-funk duo koji predvode Louis Cole i Genevieve Artadi. Njihovi nastupi su prave muzičke avanture – mešavina future funka, jazza i elektronike, praćena ekscentričnim scenskim nastupima i ogromnom dozom energije. Dolazak Knower-a u Beograd biće premijera za domaću publiku i jedno od najzanimljivijih muzičkih iskustava ove jeseni.

Arrested Development (30. oktobar) – hip-hop pioniri i dobitnici Grammy nagrade, koji su devedesetih promenili lice rap muzike svojim pozitivnim i društveno angažovanim porukama. Autori velikih hitova People Everyday i Mr. Wendal vraćaju se u Beograd nakon tri godine i garantuju koncert koji je istovremeno i proslava života, muzike i zajedništva.

Četvrt veka muzike UŽIVO

Nova, dvadesetpeta sezona BitefArtCafe kluba nije samo još jedan niz koncerata i svirki. To je proslava muzike uživo i svega što ona donosi – od intime balade, do eksplozije fanka i roka, od mladih talenata do svetskih zvezda.

Kao što je i do sada bio slučaj, BitefArtCafe ostaje mesto gde se piše istorija beogradske klupske kulture, prostor gde generacije publike odrastaju uz muziku i gde izvođači ostavljaju deo sebe na sceni.

Vidimo se na mestu gde muzika živi – BitefArtCafe.