Slušaj vest

Emisija “Sa Žikom po Srbiji” vodi vas danas u prelepo mesto u živopisnoj kotlini Golije, Javora, Mučnja i Čemernice, u Moravičkom okrugu na jugozapadu Srbije, a jedna je po površini od najvećih opština po površini. Ove nedelje putujemo u vazdušnu banju, u mesto Ivanjica.

U mnogim mestima Srbije ljudi su poznati više po svom nadimku nego po imenu, ali u Ivanjici skoro svaki stanovnik ima neki nadimak.

Još pre nastanka grada, Ivanjicu su naseljavali Rimljani, o čemu svedoči i Rimski most u selu Kumanica, nadomak Ivanjice.

Velika manisfestacija koja traje od 1968. godine, Nušićijada, trajala je šest dana i privlačila kulturni svet tadašnje Jugoslavije. To je bio praznik humora i veselja! Sada je prerasla u jednu od najvećih manifestacija u Sbiji, pod sloganom - Viđen si za Ivanjicu!

Ivanjica je najpoznatija po uzgoju krompira, malina, montažnim kućama, rakiji i blagim, gostoprimljivim ljudima. To je mesto u čijoj okolini i lepoti uživaju ljudi iz celog sveta.

Priroda ovog kraja je fascinantna, pa je seoski turizam najviše razvijen na okolnim planinama. Jedna od tih lepota je selo Kušići, na samo 25 kilometara od Ivanjice, na nadmorskoj visini od preko 1000 metara. Okruženo nepreglednim listopadnim šumama i livadama na kojima vlada planinska klima, ovo selo bi moglo biti spas od letnje vreline.

Hotel “Javor” koji nudi izuzetno bogat sadržaj za sportiste, decu i sve putnike namernike, iznenadiće vas bogatom gastronomskom ponudom specijaliteta iz ovog kraja, pa ćete se osvežiti sokom od maline, spicijltetima od ivanjičkog krompira, pečuraka, ali I pršutom, domaćim hlebom, sirom i kajmakom.