Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, oba dana proteklog vikenda, 13. i 14. septembra, bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci od 18 do 49 godina starosti).

Nastavljamo da beležimo uspeh u gledanosti. U prethodnih sedam dana, čak pet smo bili najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa.

Vikend za nama obeležile su emisije Puls Srbije, specijalna emisija “Narod protiv blokada”, kao i Sulejman Veličanstveni, koji je svojim osvajanjima priključio i osvajanje gledalaca u Srbiji - svakog dana u nedelji u 20.50.

Krojimo program po meri gledalaca emisijama iz sopstvene produkcije, kao i serijskim programom.


Hvala na poverenju!