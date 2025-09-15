Zabava
NAJGLEDANIJI! VIKEND ZA NAMA U ZNAKU KURIR TELEVIZIJE
Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, oba dana proteklog vikenda, 13. i 14. septembra, bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci od 18 do 49 godina starosti).
Nastavljamo da beležimo uspeh u gledanosti. U prethodnih sedam dana, čak pet smo bili najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa.
Vikend za nama obeležile su emisije Puls Srbije, specijalna emisija “Narod protiv blokada”, kao i Sulejman Veličanstveni, koji je svojim osvajanjima priključio i osvajanje gledalaca u Srbiji - svakog dana u nedelji u 20.50.
Krojimo program po meri gledalaca emisijama iz sopstvene produkcije, kao i serijskim programom.
Hvala na poverenju!
