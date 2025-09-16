SRBIJA DO TOKIJA: Predsednik Vučić u misiji otvaranja novih ekonomskih saradnji kroz ključne investicije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslednjih nedelja ostvario je niz istorijskih susreta. Tokom posete Japanu, gde ga je u najviše počasti primio japanski car, potpisana su tri važna dokumenta o saradnji koja otvaraju nova vrata za investicije, trgovinu, obrazovanje i razvoj novih tehnologija.
Pre samo dve nedelje u Pekingu, Vučić je razgovarao sa predsednikom Kine i predsednikom Rusije, što dodatno potvrđuje stratešku poziciju Srbije na globalnoj sceni. Ovi susreti ne znače samo ceremonij oni donose konkretne mogućnosti kroz nove investicije, trgovinske sporazume i ubrzan ekonomski razvoj Srbije. Ipak, opozicija ne štedi kritike, iako sama ne nudi konkretne poteze.
Večeras u "Usijanju" pitamo:
Da li potpisani dokumenti sa Japanom otvaraju dugoročno stabilne uslove za privlačenje stranih investicija u Srbiju?
Koliko su susreti sa Kinom i Rusijom, uz Japan, deo šire strategije balansiranja geopolitičkih interesa?
Da li opozicija, koja ne nudi konkretna rešenja, ima kredibilitet da osporava ovakve diplomatske i ekonomske poteze?
gosti "Usijanja":
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Vlada Kljajić, politikolog
Sava Stambolić, Centar za društvenu stabilnost
Vodi: Jelena Pejović