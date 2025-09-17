NAJGLEDANIJA RUSKA KRIMI-SERIJA PRED GLEDAOCIMA KURIR TELEVIZIJE – „SAŠINA EKIPA“ RADNIM DANIMA OD 23.10
Ukoliko ste ljubitelj krimi-serija za vas od 15. septembra emitujemo legendarnu rusku seriju, nešto što će vas odmah privući. Zanimljiva priča, odlični glumci, dinamika!
Sašina ekipa (ruski naziv je Brigada), je ruska kriminalistička mini-serija koja je za kratko vreme postala veoma popularna i dobila odlične kritike, a na sajtu IMDB izuzetno visoko ocenjena (ocenom 8.2)!
Brigada je grupa od četvoro prijatelja koji su odrasli zajedno i formirali najmoćniju bandu u Moskvi. U početku su zajedno poslovali, ali ih je neplanirano ubistvo promenilo. Sada su im životi u opasnosti i nema povratka.
Ova serija prati priču ovo četvoro ljudi od 1989. do 2000. godine, uglavnom se držeći vođe grupe, Saše Belova, koga igra fantastični Sergej Bezrukov.
Ne propustite najgledaniju rusku akciju koju donosi Saša Belov i njegova ekipa na Kurir televiziju svakog radnog dana od 23.10.