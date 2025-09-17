KOMISIJA UN PROGLASILA – IZRAEL JE POČINIO GENOCID U GAZI: Da li su stvari nazvane pravim imenom? Ili je tačno ono što poručuje Izrael: “Nema genocida“
Rat u Gazi je morao da uđe u svoju najcrnju fazu da bi usledila konkretna, ako ne reakcija, onda retorika. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija (UN) prvi put je zaključila da Izrael vrši genocid nad Palestincima u Gazi i da su visoki vladini zvaničnici podsticali genocid od 7. oktobra 2023. U izveštaju od 72 stranice navodi se da je Izrael počinio "četiri genocidna dela" u Gazi. Ona podrazumevaju: ubijanje Palestinaca, nanošenje "teških telesnih ili mentalnih povreda", "namerno stvaranje životnih uslova s ciljem fizičkog uništenja grupe u celosti ili delimično", "uvođenje mera kojima se onemogućavaju rođenja unutar grupe”, stoji u zaključku.
Izrael je odbacio optužbe, insistirajući da se vojna kampanja sprovodi u samoodbrani i u skladu sa međunarodnim pravom. Pitamo: da li su stvari konačno nazvane pravim imenom – “genocidom”? Ili je tačno ono što poručuje Izrael – “nema genocida, samo samoodbrane”?
Gosti Usijanja:
Boško Jakšić, novinar
Dragan Vujičić, novinar
Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig