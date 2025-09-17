Rat u Gazi je morao da uđe u svoju najcrnju fazu da bi usledila konkretna, ako ne reakcija, onda retorika. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija (UN) prvi put je zaključila da Izrael vrši genocid nad Palestincima u Gazi i da su visoki vladini zvaničnici podsticali genocid od 7. oktobra 2023. U izveštaju od 72 stranice navodi se da je Izrael počinio "četiri genocidna dela" u Gazi. Ona podrazumevaju: ubijanje Palestinaca, nanošenje "teških telesnih ili mentalnih povreda", "namerno stvaranje životnih uslova s ciljem fizičkog uništenja grupe u celosti ili delimično", "uvođenje mera kojima se onemogućavaju rođenja unutar grupe”, stoji u zaključku.