Kultni italijanski brend od sada je na dohvat ruke na replayjeans.rs

Kultni italijanski brend REPLAY od sada je dostupan i online, pružajući ljubiteljima džinsa i urbanog stila priliku da svoj omiljeni komad pronađu samo jednim klikom.

Već više od četiri decenije REPLAY pomera granice u svetu mode, spajajući prepoznatljiv italijanski dizajn, inovacije i vrhunski kvalitet. Od osnivanja 1981. godine, brend je izgrađen na ideji „ponovnog stvaranja“ i „ponovnog rađanja“, koja je postala simbol njegovog identiteta i neprekidne evolucije.

Od 18. do 21. septembra, novi online shop REPLAY Jeans, svim svojim posetiocima nudi specijalnu ponudu od -20% na sve.

Na novom sajtu dostupne su pažljivo odabrane kolekcije farmerki, odeće, obuće i aksesoara, kreirane za sve koji traže savršen spoj udobnosti i trendova. A evo i naših favorita koji su sada sniženi 20%:

Foto: Promo

REPLAY su tokom godina nosile svetske zvezde poput Neymara, Alessandre Ambrosio, Joanne Smalls i Adriana Brodyja, a sada je brend brže i jednostavnije nego ikada dostupan i u Srbiji na sajtu replayjeans.rs

Još jedna posebna pogodnost za kupce je i to što loyalty program Forever Friends, koji je deo Fashion&Friends multibrend koncepta, važi i na online shopu. Skupljajte poene i ostvarite ekskluzivne benefite prilikom svake kupovine.

Sa pokretanjem online prodaje, REPLAY donosi modno iskustvo koje spaja tradiciju i savremeni duh, omogućavajući ljubiteljima brenda da istraže i naruče najnovije kolekcije iz udobnosti svog doma.