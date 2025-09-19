Slušaj vest

Njegov pogled bio je oštar, ali ne i preteći — više poput izazova koji tiho čeka da ga prihvatiš.

Od samog početka sve je delovalo pogrešno, nedozvoljeno, previše rizično da bi bilo razumno —

ali upravo u tome je ležala privlačnost koja joj je oduzimala dah i strepnju pretvarala u adrenalin.

Navikla je da sve ima pod kontrolom — planove, emocije, ljude. Ali on je bio sušta suprotnost njenom svetu reda i pravila, oličenje spontanosti, nepredvidiv i drzak, neko ko ruši sve što dotakne i iznova gradi po sopstvenim merilima. U njegovom haosu krila se sloboda koju nikada ranije nije okusila.

I baš tada, kad je shvatila da joj srce kuca brže samo pri pomisli na njega, znala je da je već zakoračila u avanturu iz koje nema povratka — i da je, možda prvi put, spremna da ne traži put nazad.

