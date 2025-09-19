Slušaj vest

Jedan od najpopularnijih pevača regiona, Tony Cetinski, priredio je nezaboravan koncert u luksuznom ambijentu hotela Hyatt Regency Kotor Bay Resort i na najspektakularniji način zatvorio ovogodišnje izdanje manifestacije Hyatt Summer Stage.

Foto: Promo/Mirela Maksuti

Pod vedrim nebom i u prepunom prostoru uz more, Cetinski je publici poklonio veče puno emocija i snažne energije. Svaki njegov hit publika je pratila horski, a najemotivniji trenutak desio se kada je Tony sišao sa bine i krenuo u šetnju među gostima. Sa pesmom je prilazio stolovima, rukovao se i grlio sa obožavaocima, stvarajući osećaj jedinstvene bliskosti i posebne atmosfere.

Foto: Promo/Mirela Maksuti

Boravak u hotelu protekao je u znaku muzike, ali i Tonyjevog omiljenog hobija – pecanja. U zalivu hotela uživao je u miru i prirodi, a čak je uspeo da upeca nekoliko orada. Jedna od njih, kako se pevač našalio, „merila se s njegovom patikom“, a upravo nju su vrhunski kuvari hotela pripremili za njegovu večeru pre samog spektakla.

Foto: Promo/Mirela Maksuti

Hyatt Summer Stage i ovog leta okupio je najznačajnija muzička imena iz regiona, potvrđujući status hotela Hyatt Regency Kotor Bay kao jedne od najatraktivnijih destinacija na Jadranu, gde se luksuz, prirodna lepota i vrhunska muzika spajaju u nezaboravno iskustvo. Završnica uz Tonyja Cetinskog bila je savršen način da se podvuče crta ispod još jednog uspešnog koncertnog serijala.

Ovo veče još jednom je pokazalo da muzika ima moć da spaja ljude i briše granice, a Hyatt Summer Stage nastavlja da iz godine u godinu donosi nova iskustva, emocije i najkvalitetnije umetnike u srce Boke Kotorske.