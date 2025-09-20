Slušaj vest

“Nova sezona donosi nova iskustva. Gledaocima Kurir televizije ponudiću priče iz mesta u koja televizijske kamere retko zalaze. Takva je priča iz Ledene pećine na Uvačkim jezerima ili ranč na Pešteri i školjke na reci ponornici. Tu je i priča o rodnoj kući Stevana Sinđelića i Krivoj ulici u Svilajincu...vinogradima u Topoli. Putujete sa nama po Srbiji, uživajte u divnim predelima i susretima sa ljudima. Naša želja je da vas inspirišemo da putujete.”, ističe autor i voditelj emisije Živorad Žika Nikolić.

Foto: Promo

Prva u nizu njegovih novih avantura otpočinje u Sjenici.

Foto: Promo

Imaćete priliku da vidite kako izgleda jutro na ovom predivnom mestu i šta podrazumeva pravi sjenički doručak.

Foto: Promo

Sa ovog mesta pogled puca na najlepše meandre Sjeničkog jezera! Ova emisija prikazaće prirodnu lepotu ovog kraja do najskrovitijih mesta, onih koja očaraju i dušu i čula.

Foto: Promo

Upoznaćete tajnu pravljenja čuvenog sjeničkog sira, a naša ekipa će obići i najstariju vodenicu i majstora koji i danas ručno izrađuje drvene kace.

Neizostavni deo je pravljenje neodoljive sjeničke pite, a za naše gledaoce je priprema prošlogodišnja pobednica velikog takmičenja u ovoj disciplini.

Foto: Promo

Pridružite nam se i krenite na putovanje puno ukusa, mirisa i tradicije – jer Srbija se najlepše otkriva kada putujete sa Žikom Nikolićem.

