U potpuno novoj, predivno uređenoj i prijatnoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00 ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Foto: Kurir Televizija

Ovu sezonu otvara Milica Todorović, kao glavna gošća, koja dovodi svoje gošće u emisiju – Ildu Šaulić i Katarinu Živković. Taj princip gledaćete i u narednim emisijama, koje donose ekskluzivne goste, ekskluzivne, neispričane priče i otkrivanje do sada neotkrivenih tajni. Sva imena će vam biti poznata, ali ćemo vas, za sada, držati u neizvesnosti.

Foto: Kurir Televizija

Gledaoce očekuje pravo nedeljno popodne uz opuštene, ali vrlo sadržajne razgovore, kao i mnogo žive muzike uz orkestar Aleksandra Ace Jankovića i Dekijeve kulinarske specijalitete, pravljene po želji naših glavnih gostiju.

Foto: Kurir Televizija

Sa Milicom Todorović, koja će se uskoro ostvariti u ulozi koju je toliko priželjkivala, ulozi majke, udarno otvaramo ovu sezonu. Čućete sa koliko sreće i žara priča o svom životu, svojim poslovnim i privatnim uspesima, ali i onome, za nju najznačajnijem u ovom trenutku – vaspitavanju dece.

Ne propustite veliku dozu zabave, smeha i dobrog raspoloženja svake nedelje u 16.00 na Kurir televiziji.