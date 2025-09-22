Slušaj vest

Još od svog revolucionarnog debija 1991. godine, Arrested Development su kulturni ambasadori svesti i osnaživanja širom sveta. Svojom vibrantnom mešavinom eklektičnih zvukova i prepoznatljivim stilom, stvorili su jedinstvenu fuziju ritma i izraza, koja se i danas izdvaja od glavnog toka hip-hopa. Njihov spoj afričkih ritmova, snažnih poruka i bezvremenih hitova ne samo da je obeležio jednu eru, već je i oblikovao hip-hop kakav danas poznajemo.

Foto: Danica Trajković

Sa brojnim albumima i svetskim turnejama, bend je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji. Njihov debitantski album 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of... doneo im je dve Gremi nagrade – za najboljeg novog izvođača i za najbolji rap nastup dua ili grupe (Tennessee) – kao i dve MTV nagrade, Soul Train Music Award i NAACP Image Award. Časopis Rolling Stone ih je 1992. proglasio „Bendom godine“, VH-1 ih je uvrstio među najveće hip-hop izvođače svih vremena, dok je Rock and Roll Hall of Fame uvrstio pesmu Tennessee među „500 pesama koje su oblikovale rok i rol“.

Osim kroz muziku, Arrested Development su istoriju pisali i nastupajući uz ličnosti poput Nelsona Mandele, Louisa Farrakhana, Hillary Rodham Clinton i Baracka Obame – čime su potvrdili svoj status istinskih legendi.

Foto: Danica Trajković

Speech o hitovima „People Everyday“ i „Mr. Wendal“:

„Danas su zapravo još relevantniji nego tada. Muzika AD-a je zaista bezvremenska, jer je ukorenjena u realnim problemima i ljudskim iskustvima koja nikada ne nestaju. Kada vidim nove generacije kako pevaju te pesme, shvatim da smo stvorili nešto veće od nas samih – muziku koja prenosi poruke kroz decenije. To nasleđe nas istovremeno čini poniznim i inspiriše nas da nastavimo stvarati na tom nivou.“

O uticaju na društveno osvešćeni hip-hop širom sveta:

„Nikada neću biti potpuno svestan tog uticaja, ali znam da smo ostavili ogroman trag – i da to još uvek činimo. Ponosan sam na to. Najlepše je kada nam izvođači iz Afrike, Evrope, Azije kažu da smo ih inspirisali da repuju o svojoj istini, svojim borbama i svojim zajednicama. Tada shvatiš da je to više od muzike – to je pokret.“

Više od tri decenije kasnije, bend i dalje stvara muziku koja je i revolucionarna i duboko refleksna. Dvostruki album iz 2024. Bullets in the Chamber okupio je imena poput Chuck D, Sky Zoo, Canibus, Diana King, Ras Kass, O'hene Savant, Twan Mack, MRK SX, Do it All Dupree, Grandmaster Caz, Sol Messiah i Sa-Roc, uz posebne doprinose Montsho Eshe i Rasa Dona.

Njihov najnoviji projekat Adult Contemporary Hip-Hop (izvršni producent Speech za Vagabond Productions i Configa za Configaration Records) objavljen je 4. jula 2025. Singlovi poput All I See Is Melanin i Pack It Out donose snažnu liričnost, emotivne priče i društveno angažovane poruke – na način na koji to samo Arrested Development ume. Ovaj album nije samo omaž njihovom nasleđu – on je njegov nastavak.

Foto: Danica Trajković

Porodica. Poruke. Pravi hip-hop.

Speech o koncertu u Beogradu 2022. godine:

„Beograd je za nas uvek bio posebna stanica. Ljudi imaju dušu, strast, i naši nastupi tamo su zaista legendarni! Sećam se energije publike – bila je električna, gotovo duhovna. Ta povezanost ostaje sa tobom dugo nakon što se koncert završi.“

1/18 Vidi galeriju Arrested Development Foto: Danica Trajković

Beogradska publika i ovog puta može da očekuje nezaboravno veče – ispunjeno energijom, muzikom i inspirativnim porukama koje definišu Arrested Development više od 30 godina. Ne propustite priliku da uživo doživite bend koji je zauvek promenio pejzaž hip-hopa.

Ulaznice su na prodajnim mestima tickets vision, kao i online: