Rovinj, 19. septembar 2025 – Tradiconalna žurka kompanije WMG (Wireless Media Group) i ove godine je bila epicentar najboljeg provoda na Weekend Media Festivalu u Rovinju. Na spektakularnom događaju koji je organizovala kompanija WMG gost iznenađenja bila je Lepa Brena. Najveća zvezda u regionu je svojim dobro poznatim hitovima podigla atmosferu do usijanja, dok je hiljade ljudi s njom uglas pevalo njene najveće hitove. Koncert Lepe Brene, koji se do poslednjeg dana pred nastup čuvao u tajnosti, obeležio je festival, a Lepa Brena je još jednom pokazala zašto je ne samo omiljena već i najveća zvezda širom Balkana.

Foto: Dalibor Talajić

Okupljanje za pamćenje

Događaj je okupio preko hiljadu partnera i prijatelja kompanije ne samo iz Srbje i Hrvatske već i brojne goste iz regiona, među kojima su bili lideri iz biznisa, medija i kreativnih industrija. U prepoznatljivom WMG stilu, večernji program bio je osmišljen tako da spoji dobru energiju, networking i provod za pamćenje.

– Godinama unazad naša kompanija organizuje druženje s poslovnima partnerima, saradnicima i prijateljima ovde u Rovinju, a ove godine smo slavlje upotpunili koncertom iznenađenja. Ovaj festival okuplja više od 6.000 poslovnih ljudi, prvenstveno iz kreativnih industrija i medija, a potom i iz oblasti HR-a, finansija, AI i drugo, i ovo je izuzetna prilika da predstavimo našu kompaniju, sve aktuelnosti, kao i nove proizvode i usluge, ali i naše vrhunske profesionalce, koji su u prethodnom periodu sa svojim timovima ostvarili vanserijske rezultate - poruka je organizatora događaja, kompanije WMG.

Foto: Dalibor Talajić

Ukusi Istre i vrhunska vina

Autentični istarski specijaliteti i regionalna vina bili su sastavni deo večeri, doprinoseći jedinstvenom doživljaju i atmosferi koja je spojila gastronomiju, muziku i sjajno društvo. Raznovrsni zalogaji i domaća vina učinili su gastronomski deo večeri posebnim iskustvom za sve prisutne.

Iznenađenje večeri

Veče je započelo nastupom di-džeja, koji je podigao atmosferu i stvorio savršenu uvertiru za veliko iznenađenje večeri – koncert Lepe Brene. Od prvog izlaska na scenu atmosfera je dostigla vrhunac – publika je pevala njene najpoznatije hitove, među kojima su „Luda za tobom“ i „Hajde da se volimo“ i uživala u iznenađenju koje je obeležilo veče. Nastup je dao poseban pečat programu i potvrdio reputaciju WMG-a kao organizatora koji pažljivo osmišljava događaje i pruža iskustvo o kojem se dugo govori.

Foto: Dalibor Talajić

Tradicija koja traje

Tradicionalno druženje u Rovinju postalo je sinonim za mesto gde se u prijatnoj atmosferi povezuju poslovni partneri, prijatelji i saradnici iz regiona. Svojom organizacijom i jedinstvenim konceptom, kompanija WMG (Wireless Media Group) i ove godine je potvrdila da je ovo okupljanje jedan od najvažnijih i najiščekivanijih događaja na Weekend Media Festivalu.

Kompanija WMG je upravo u Rovinju spektakularnom proslavom u septembru 2023. godine obeležila spajanje najveće medijske kompanije u regionu i vodeće kompanije za digitalne transformacije u jedinstven i danas najveći medijsko-tehnološki sistem na Zapadnom Balkanu. WMG danas posluje u oblasti tehnologije i medija, ima impresivan medijski portfolio (30 digitalnih izdanja, sedam štampanih izdanja i tri televizije), kao i partnerstva s vodećim svetskim kompanijama koje nude integrisana rešenja poput enterprise eCommerce, CRM i alate za marketing automatizaciju.

1/17 Vidi galeriju WMG I BRENA ZAPALILI ROVINJ Foto: Dalibor Talajić

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i timu profesionalaca, WMG stvara izuzetne medijske sadržaje za sve kanale, a partnerima nudi vrhunsku platformu za oglašavanje, omogućavajući im da unaprede svoje poslovanje, istovremeno unapređujući svoj portfolio sa sveobuhvatnim, skalabilnim i poslovno relevantnim digitalnim platformama, čime dodatno učvršćuje poziciju vodeće kompanije za digitalnu transformaciju u regionu.