Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice
Kao lider na tržištu Srbije i kompanija koja više od dve decenije donosi inovacije u domove svojih kupaca, Tehnomanija i ovog puta postavlja nove standarde. Predstavljajući kampanju „Nova Energija“, Tehnomanija spaja snagu mladih generacija, sportski duh i vrednosti koje inspirišu.
Novo lice kompanije je Nikola Simić, mladi plivač i reprezentativac Srbije.
Njegova priča nije samo sportska, to je priča o istrajnosti, disciplini i veri da se svaki cilj na kome istraješ može dostići.
Snaga koja inspiriše
Nikola je simbol vrednosti koje neguje Tehnomanija: upornost, snaga, pamet i disciplina.
Od trka iz bazena do postizanja akademskih obaveza, Nikola svakodnevno dokazuje da se uspeh gradi strpljenjem i hrabrošću.
Tehnomanija prepoznaje upravo tu snagu nove generacije – energiju koja pokreće društvo napred i inspiriše ljude svih uzrasta. Zato je Nikola postao lice kampanje „Nova Energija“ jer je njegovo ime sinonim za istrajnost, talenat i veru u budućnost.
