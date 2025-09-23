Slušaj vest

Zamislite luksuznu vilu na obali Save, sumrak koji obasjava staklene fasade, a kroz prozore se vide figure u luksuznim odelima kako donose odluke koje menjaju sudbine. Na Balkanu, moć je više od puke reči. Za jedne je valuta, način života ili izazov, za druge prestiž, uticaj ili predmet zavisti. U Srbiji je jedno sigurno, a to je da pojam "tajkun" izaziva snažne emocije.

Druga sezona "Tajkuna" - ekskluzivno na Voyo

Nakon ogromnog uspeha prve sezone, "Tajkun" se vraća u velikom stilu. Druga sezona serije je već počela sa prikazivanjem i to kao Voyo Premijera - dostupna je samo na ovoj platformi i nigde drugde. Tako da već sada imate prilike da ekskluzivno gledate nove epizode na Voyo platformi. Produkcija nove sezone završena je početkom 2023. godine, a prema rečima Dragana Bjelogrlića, "druga sezona je bolja od prve".

Za sve koji žele da se podsete, svih 10 epizoda prve sezone je isto dostupno na Voyo platformi. To znači da u svakom trenutku možete ponovo da uronite u priču o Vladanu Simonoviću, od njegovog uspona, preko pokušaja atentata, do trenutka kada mu se ceo život preokreće. Idealna je to prilika da obnovite sve drame, spletke i preokrete koji su obeležili prvi deo serije, kako biste potpuno spremni dočekali nove zaplete i iznenađenja koje donosi druga sezona.

Foto: YouTube/Tajkun

Ko je Vladan Simonović?

Glumac Dragan Bjelogrlić, koji u seriji "Tajkun" tumači ovog kompleksnog biznismena, istakao je da je njegov lik "i egzekutor i žrtva, jer moć je uvek opasan afrodizijak". I to je bilo dovoljno da nam objasni zašto smo tako srdačno prihvatili složenost karaktera koji balansira između ambicije i moralnih dilema.

Serija "Tajkun" je, uprkos provokativnom naslovu, prvenstveno ljudska drama koja prikazuje unutrašnje borbe čoveka suočenog sa posledicama svojih odluka. Bjelogrlić je naglasio da je cilj bio da se prikaže autentičan lik, različit od svega što je do sada igrao. I uspeo je. Sa svojom kompleksnom narativnom strukturom, vrhunskim glumačkim interpretacijama i produkcijskim standardima, serija je dokazala da srpska televizija može da stane rame uz rame sa najboljim svetskim ostvarenjima.

Kada je u martu 2020. godine premijerno emitovan "Tajkun", malo ko je mogao da predvidi da će ova serija postati jedan od najznačajnijih televizijskih projekata u novijoj istoriji srpske produkcije. Hvaljeni triler, kreiran od strane Đorđa Milosavljevića i režiran od Miroslava Terzića, osvojio je publiku i kritiku. Postao je fenomen koji je redefinisao standarde domaće televizije.

Foto: YouTube/Tajkun

Između uspeha i moralnog pada

Zašto su svi zavoleli kontroverznog tajkuna Vladana Simonovića, čoveka koji je svoje bogatstvo stekao tokom turbulentnih devedesetih godina?

Nakon što preživi pokušaj atentata, Vladan započinje sopstvenu istragu koja otvara Pandorinu kutiju tajni iz prošlosti. Dragan Bjelogrlić u glavnoj ulozi ostvario je jednu od svojih najupečatljivijih kreacija, za koju je 2021. godine dobio prestižnu nagradu Zlatna antena "Ljubiša Samardžić" na FEDIS festivalu.

Uz Bjelogrlića, zvezdanu glumačku postavu činili su Tihana Lazović kao Ksenija, Vuk Jovanović kao Bojan, Branislav Trifunović, Hana Selimović, Marko Baćović, Vanja Nenadić i mnogi drugi. Posebno je zapažena uloga mlade glumice Teodore Dragićević koja tumači Vladanovu ćerku Milu, čiji lik postaje ključan u novoj sezoni.

Foto: YouTube/Tajkun

Moć, luksuz i intrige - samo na Voyo

Druga sezona "Tajkuna" donosi priču o moći, luksuzu, ljubavi i intrigama, a sve to ekskluzivno, pre svih, samo na Voyo platformi. Prve dve epizode druge sezone su već dostupne, a nove izlaze petkom i subotom. Zato pravac na Voyo i utonite u svet luksuza, strasti i moći uz Voyo Premijeru serije "Tajkun".

Sa više od 6.000 sati premijum sadržaja, od serija i filmova, preko dokumentaraca do hit naslova koji se ne mogu videti na televiziji, Voyo je mesto gde se prave priče otkrivaju prve.

Korisnicima Yettela i SBB-a dugoočekivana druga sezona serije „Tajkun“ dostupna je ekskluzivno na VOYO platformi.