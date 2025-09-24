Slušaj vest

Beograd će 2. i 3. oktobra ponovo imati priliku da uživa u muzici jednog od najtraženijih kantautora regije – Matije Cveka, koji na scenu kluba BitefArtCafe donosi prepoznatljiv spoj soula, popa i funka, energiju i emociju koje publiku uvek podižu na noge.

Svaki njegov dosadašnji koncert u Beogradu bio je rasprodat, a atmosfera užarila klub do poslednjeg mesta. Ovoga puta, Matija stiže u pratnji svog benda The Funkensteins, čiji LIVE nastupi su već prepoznati kao vrhunski muzički doživljaj.

Njegov duet sa Marijom Šerifović poharao je region i doneo mu nagradu Naxi Zvezda za saradnju godine, dok je debitantski album Izbirljivo i slučajno odmah po izlasku osvojio srca publike i zauzeo prvo mesto na listama najprodavanijih albuma.

„Beograd je uvijek posebna priča… Vaša energija, glasovi i emocija vraćaju mi ljubav kroz svaku pjesmu. Veselimo se ponovnom dolasku.“ — rekao je Matija pred koncert.

Foto: Danica Trajković

Intervju sa Matijom Cvekom

1. Tvoj put na sceni se gradio korak po korak – kako ti danas izgleda taj put kada se osvrneš unazad?

Svaki taj korak, pa i oni najmanji, bio je važan. Nije bilo prečica – sve se gradilo polako, nastup po nastup, pesma po pesma. Kada pogledam unazad, vidim puno izazova i lekcija, ali i trenutaka koji su me oblikovali. Danas sam zahvalan na svemu jer znam da bez tog puta ne bih bio tu gde jesam.

2. Koji trenutak smatraš prelomnim za svoju karijeru?

Bilo je više tih trenutaka, ali izdvojio bih onaj prvi koncert na kojem sam čuo publiku kako u glas peva moje pesme. To je osećaj koji ti potvrdi da ono što radiš ima smisla i da se povezuješ s ljudima na iskren način.

3. Kako nastaje tvoja muzika – krećeš li od teksta, melodije ili osećaja?

Najčešće krene od osećaja. Nekad se pojavi melodija, nekad reč, a nekad samo atmosfera koju pokušavam da pretočim u muziku. Sve zavisi od trenutka.

4. Šta te najviše inspiriše u pisanju pesama?

Ljudi i njihove priče. Ljubav, prijateljstvo, radost, ali i tuga. Sve ono što nosi iskrenu emociju, jer ona je uvek najjača inspiracija.



5. Imaš li želju za nekom novom muzičkom saradnjom?

Volim saradnje s muzičarima koji imaju autentičan izraz i pomeraju granice. Ne volim da otkrivam imena unapred, ali uvek sam otvoren za nova iskustva i spojeve.



6. Ko su muzičari koji su najviše uticali na tvoj stil?

Mnogo ih je. Od domaćih autora koje sam slušao kao dete, do stranih izvođača koji su me naučili kako se emocija spaja sa zvukom. Moj stil se i dalje razvija kroz nove uticaje.



7. Postoje li uzori van muzike koji te inspirišu?

Da, inspirišu me ljudi koji rade s ljubavlju i strašću, bez obzira čime se bave. Kad vidiš nekoga da u potpunosti živi ono što radi – to je zarazno.

8. Kako doživljavaš energiju publike na koncertima?

Publika je ključ svega. Njihova energija nosi koncert i daje mi snagu da dam i više nego što sam planirao. To je magija živog nastupa.



9. Postoji li koncert koji ti je posebno ostao u sećanju?

Da, uvek su to oni trenuci kada se dogodi nešto neplanirano, a publika to prihvati i pretvori u jedinstvenu atmosferu. Takve stvari se pamte.



10. Kako se pripremaš za velike nastupe?

Probe s bendom su osnov, ali volim i trenutak mira pre nego što izađem na scenu. To mi pomaže da se fokusiram i da dam najbolje od sebe.



11. Gde pronalaziš mir kad nisi na sceni?

U prirodi, sa porodicom i prijateljima, i u malim, jednostavnim stvarima. Taj balans mi je jako važan.



12. Šta bi želeo da publika zna o tebi, a ne vidi se kroz tvoje pesme?

Da sam jednostavan čovek koji se raduje malim stvarima i veruje da kroz muziku možeš preneti iskrenost i toplinu.

Matiju Cveka odlikuju izuzetno kvalitetni LIVE nastupi sa svojim bendom The Funkensteins, koji ćete imati priliku da čujete 02. i 3. oktobra na sceni BitefArtCafe kluba.

Foto: Danica Trajković