Lexington bend još jednom je potvrdio status jednog od najpopularnijih sastava u regionu. Čim su objavili tri velika koncerta u beogradskom Sava centru, publika je reagovala munjevito - ulaznice za prva dva termina, 25. i 26. septembar, rasprodate su u rekordnom roku, dok su karte za treći koncert, zakazan za 27. septembar, i dalje u prodaji.

- Osećaj je neverovatan. Nismo očekivali ovakvu euforiju. Publika nam je pokazala koliko nas voli i koliko su željni naših pesama. Zbog njih sviramo i zbog njih ćemo dati maksimum i večeras, i sutra, i trećeg dana - poručio je frontmen benda Bojan Vasković, ne skrivajući emocije pred nizom beogradskih nastupa.

Publika može da očekuje spekatkl u tri čina - najpoznatiji hitovi, emotivne balade koje su obeležile njihovu karijeru. Organizatori najavljuju da će svaki od tri koncerta imati posebnu energiju, dok članovi benda obećavaju da će dati sve od sebe kako bi svi posetioci otišli kući sa nezaboravnim uspomenama.

Lexington bend već godinama važi za sinonim uspeha na domaćoj muzičkoj sceni, a publika ih obožava zbog pesama kao što su „Potraži me“, „Kako je, tako je“, „Donesi“, „Balkanska pravila“, „Dobro da nije neko veće zlo“ i mnogih drugih koje se pevaju u glas na svakom njihovom koncertu.