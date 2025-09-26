Slušaj vest

Jedna žena iz Teksasa platila je vrtoglavih 85.000 evra za vantelesnu oplodnju kako bi,verovali ili ne, izabrala pol svog deteta i dobila devojčicu, nakon što je prethodno rodila dva sina.

Ovim postupkom želela je, kako kaže, da ispuni lični san i pokaže kako funkcioniše izbor pola deteta, što inače postaje sve popularnije u Sjedinjenim Amedričkim Državama.

Da li je ovo zakonski dozvoljen u Srbiji, za jutarnji program Kurir televizije govorio je genetičar Oliver Stojković.

Da li je u Srbiji ovakva praksa moguća?

 - Ne verujem da će se uvesti kod nas, ali u tehničkom smislu ne postoje neke naročite prepreke da se takve analize mogu obaviti. To nisu previše sofisticirane analize, pa su samim tim praktično dostupne i nama u Srbiji. Međutim, ako za to ne postoje medicinski razlozi, ne verujem da će laboratorija takve stvari i raditi - započeo je Stojković.

- Postoje značajni medicinski razlozi koji mogu uticati na to da roditelji žele da dobiju dete određenog pola. Recimo, ako postoji genetičko opterećenje vezano za X polni hromozon, onda postoji velika šansa za rađanje muškog deteta i zbog tog opterećenja može dovesti do nekih bolesti, pa se u tim porodicama izbegava rađanje muške dece. 

