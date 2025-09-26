Slušaj vest

Jedna priča koja je nedavno osvanula na internetu pokazuje da granice između običaja i apsurda ponekad mogu biti veoma tanke.

To pokazuje i najnovija priča koja se pojavila na mreži Reddit gde je jedan korisnik podelio svoje iskustvo da je, umesto radosti i časti što će biti krsni kum detetu svog prijatelja, od njega dobio pravi ugovor sa čitavim spiskom obaveza koje mora da ispuni.

Foto: Kurir Televizija

Među tim zahtevima našli su se i oni krajnje neobični- da pređe u katoličku veru, da detetu pokloni nekoliko hiljada funti, ali i da prisustvuje svakom važnijem katoličkom događaju tokom detetovog odrastanja, poput ispovedi ili krizme. On je, kako kaže, odbio da potpiše takav ugovor i ujedno da bude kum,a onda se našao u situaciji da ga bliski prijatelj nazove sebičnim i prekine prijateljstvo.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj neobičnosti bili su Nebojša Perović advokat i Dejan Jelača glumac.

Bizarnost trendova

- I dalje ova tema nije popularna, čak ni u Americi, a čudni običaji se uglavnom vezuju za bogate i slavne. Međutim, istraživanje pokazuje da je u velikom porastu potpisivanje bračnih sporazuma. Recimo, Džesika Bil ima ugovor da ukoliko je Džastin Timberlejk prevari, moraće da joj isplati pola miliona dolara. To nije tako loš sporazum da se ne lažemo, tako da zaista postoje neki ugovori za koje stavite prst na čelo i postane razumljivo zašto nešto rade. Realno, sve laganije ide i u slučaju raskida ukoliko imate potpisan ugovor - započeo je Jelača.

Perović je pričao o ugovorima ove vrste, s obzirom da se po inerciji smatra da to dolazi iz Amerike:

Ugovori koji kontrolišu brak: Bizarnost ili postavljanje jasnih granica? Izvor: Kurir televizija

- Kod nas je obrnuto, mi ovde angažuje majstore za gradnju kuće, a ne potpisujemo ugovore sa njima i onda se zadesimo da je ostao još krov, pare su kod majstora koji je nestao, pa tražimo drugog.

Perović je izneo mišljenje o tome da li bi trebalo zaključiti predbračni ugovor:

- To je obično za ljude koji imaju decu iz prethodnog braka, koji su stekli nešto i tako nešto, pa žele da zaštite decu da ne pređe nešto na drugog.

Kurir.rs

