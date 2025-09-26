Slušaj vest

U svetu gde svaki predmet može biti priča, a svaka priča može promeniti način na koji vidimo svakodnevicu, jedno ime neumorno pomera granice – Seletti. Od legendarnog osvajanja italijanskog dizajna još od 1964. godine, do eklektičnih i neočekivanih umetničkih projekata, Seletti nije brend koji se uklapa – on stvara sopstvena pravila.

Zamislite prostor u kojem svetlost igra sa oblicima, boje pričaju priče, a svaki predmet postaje portal ka mašti. Od kultnih Monkey lampi, preko saradnji sa vrhunskim umetnicima, do komada koji se smeju konvencijama i uvode humor i šarm u svakodnevicu – Seletti transformiše obične trenutke u iskustva koja ostaju urezana u sećanju.

Ono što ga izdvaja nije samo dizajn, već sposobnost da obične stvari učini izuzetnim. Njihov rad budi radoznalost i izaziva da zastanete, osvrnete se, pogledate stvari iz drugačije perspektive. Svaki komad nosi sopstvenu priču, svaki detalj ima karakter, a svaki susret sa njihovim radom podseća nas da inovacija i umetnost mogu postojati u istoj sekundi.

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

I sada, baš u ovom trenutku, priprema se nešto novo. Nije tipična kampanja, nije samo proizvod – ovo je susret dve energije koje dele isti duh: hrabrost da budu drugačije, radoznalost da istražuju i želju da redefinišu iskustvo svakodnevnog. Radi se o nečemu što će probuditi maštu, inspirisati i zaintrigirati – ali još uvek nije vreme da otkrivamo sve.

Ne postoji opis koji može dočarati ono što dolazi. Samo trenutak kada budete deo toga može. Onaj osećaj kada poznato postaje neočekivano, kada svaka linija, boja i oblik počnu da pričaju svoju priču – to je trenutak koji se pamti.

I baš tu leži čar: nešto što nije prolazni trend, već mali komad istorije, spoj dve filozofije koje redefinišu svakodnevicu. A ono najbolje – uskoro ćemo moći da podelimo više.

Čuli smo da IQOS uskoro planira nešto sa Seletti brendom. Detalji još uvek ostaju tajna, ali ukoliko želite da budete među prvima koji će saznati više, da pratite ovo putovanje i doživite neočekivano, posetite iqos.com i prijavite se za ekskluzivne informacije.

Pratite nas. Budite radoznali. Doživite neočekivano.

IQOS nije proizvod bez rizika, oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.