Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije”, govoriće se o temama:

• Kako stvarna društvena elita vidi rešenje krize polarizovanog sveta i našeg društva

• Ko je zapalio brojne revolucije širom planete; hoće li čovečanstvo uspeti da sačuva svoju suštinu

• Crni bilans u nedelji iza nas: moramo li da uvedemo strože kazne za ubice na četiri točka na našim putevima